Breves: Deportivas

MOTORES EN MARCHA Ayer, en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad de Buenos Aires se realizaron pruebas de distintas categorías (Súper TC2000, Top Race, Turismo Pista y Copa Porsche) con un protocolo sanitario estipulado por las autoridades. El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, se hizo presente y lo acompañaron el Gerente General de AutoSports, Francisco Aldinio; el presidente de la Asociación Argentina de Volantes, Juan María Traverso; los titulares del Top Race y Turismo Pista, Alejandro Levy y Miguel Bongioanni, respectivamente; y el actual campeón del Súper TC2000, Leonel Pernía. Los ensayos comenzaron al mediodía y se extendieron hasta las 16.00. En el ingreso al predio, el personal del Autódromo de Buenos Aires realizó el control de la temperatura corporal y la sanitización de quienes accedieron. Las escuderías llevaron un máximo de cuatro personas, incluido el piloto, y dentro del circuito no pudieron compartir los espacios comunes. LAKERS SORPRENDIDOS En el inicio de los playoffs de la NBA en la "burbuja" de Orlando, Los Angeles Lakers (1º del Oeste) cayeron 100 a 93 ante Portland Trail Blazers (8º), que volvió a disfrutar de un Damian Lilard estelar (34 puntos). En tanto, Houston Rockets abrió su serie con victoria: 123-108 a Oklahoma City Thunder con 37 puntos de James Harden. Ayer, siguiendo con el Oeste, Utah Jazz niveló su duelo ante Denver Nuggets al imponerse 124 a 105 en el segundo turno del miércoles. En el primero, Toronto volvió a derrotar a Brooklyn Nets (esta vez, 104-99) y se adelantó 2-0 en este enfrentamiento de la Conferencia Este. Al cierre de esta edición se medían: Boston Celtics (1) vs Philadelphia 76ers (0) y Los Angeles Clippers (1) vs Dallas Mavericks (0). UN POSITIVO EN NEW YORK La Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) anunció un caso positivo de coronavirus en la "burbuja" creada en el Centro Nacional Bilie Jean King, donde se desarrollarán el Masters 1000 de Cincinnati (desde el sábado) y US Open. "Un individuo, que no es jugador, dio positivo por Covid-19 en el ambiente controlado", informó la USTA, que agregó que se inició "la búsqueda de las personas que han estado en contacto" con el contagiado "para determinar si alguien debe ser puesto en cuarentena". Este resultado positivo fue único entre las 1.400 pruebas realizadas desde el 13 de agosto en la "burbuja". Por su parte, el español Rafael Nadal, quien no participará ni de Cincinnati ni del US Open, confirmó que su regreso al circuito será en Roma, en el Masters 1000 que se jugará sobre polvo de ladrillo luego del Grand Slam estadounidense. "MARAVILLA" ESTÁ LISTO A horas de su regreso a los rings después de seis años de inactividad, el quilmeño Sergio Martínez (45 años) afirmó que "el desafío es maravilloso" y que se siente incluso mejor que cuando era campeón del mundo. El ex titular mundial de peso superwelter y mediano se medirá mañana viernes desde las 17.00 con el español José Miguel Fandiño en una pelea que tendrá lugar en El Malecón de Torrelavega, Cantabria. VUELVE EL TURF La actividad del turf se reanudará el viernes 28 de agosto en el hipódromo Argentino de Palermo, en una reunión a puertas cerradas y sin los caballos alojados en la villa del lugar, como medida preventiva en el marco de la pandemia de coronavirus. La noticia fue confirmada a Télam por el gerente hípico del hipódromo porteño, Federico Spangemberg, quien detalló que la reunión se celebrará exclusivamente con luz natural y solo podrán anotarse caballos que no estén alojados en la villa del hipódromo.



Breves: Deportivas

20 de Agosto de 2020

