Las personas que deban cuotas alimentarias no podrán realizar trámites en el Municipio

Anoche se aprobó en el HCD el proyecto impulsado por la presidenta del cuerpo, Marina Casaretto, a fin de hacer cumplir los derechos de los niños. Por su parte, Romina Buzzini adelantó que una ordenanza del Ejecutivo extenderá por 2 años el plazo de renovación de unidades de taxis y remises. Además de estrenar nuevo cartel señalizador del recinto colocado a instancias de la Presidenta Marina Casaretto, el Salón Blanco inició la sesión de anoche con dos nuevos juramentos: Gastón Barrios, de Juntos por el Cambio, reemplazó a Luis Gómez; mientras que Rodolfo Herrera, del Frente de Todos y reconocido referente local del Movimiento Evita, reemplazó a Stella Maris Giroldi. Se trataron un total de 49 Asuntos Entrados, de los cuales 6 fueron recibieron Tratamiento sobre Tablas y fueron aprobados: un Proyecto de Resolución del Bloque Juntos por el Cambio declarando de Interés Legislativo la Campaña que lleva a cabo Radio City bajo el lema "Radios viejas para combatir la soledad"; un Proyecto de Comunicación del Bloque Justicialista Frente de Todos solicitando al Ejecutivo adherir a la Ley 27548 que crea el Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de Coronavirus; un Proyecto de Resolución del Bloque Juntos por el Cambio solicitando al Ejecutivo se otorgue la posibilidad de realizar los testeos que sean necesarios según los protocolos (relacionado con solicitar a la provincia que suministre más kits de testeos a la ciudad); un Pedido de Informes del mismo bloque solicitando al titular de IOMA informe si los afiliados están cubiertos ante el costo del hisopado para detectar COVID-19 (el que generó un intercambio de opiniones asociados con testeos denegados a afiliados que acudieron a la clínica Delta, pero el problema por falta de pago ya habría sido zanjado); un Proyecto de Ordenanza del Bloque UV Calixto Dellepiane creando un Registro de Desempleados de personas residentes en el Partido de Campana; y un Proyecto de Comunicación del Bloque Justicialista Frente de Todos solicitando al Ejecutivo extender por dos años el plazo de renovación de unidades de taxis y remises. Sobre este último punto, pidió la palabra Romina Buzzini (Juntos por el Cambio), para adelantar que su bloque acompañaría la iniciativa defendida por el concejal Marco Colella (Frente de Todos), pero que además estaba en conocimiento que era voluntad del Ejecutivo presentar en breve una ordenanza en el mismo sentido. En cuanto a los Despachos de Comisión tratados, fueron en total 31. Uno de los más relevantes está relacionado con una iniciativa de la presidenta del cuerpo, Marina Casaretto, implementando la solicitud del Certificado de Libre Deuda Alimentaria para toda persona que inicie trámites en la Municipalidad de Campana (ver recuadro). Generaron particular discrepancia un Proyecto de Resolución del Bloque Juntos por el Cambio "manifestando rechazo y preocupación ante el Proyecto de Ley del Gobierno Nacional en relación a la organización y competencia en la Justicia Federal por el gasto que implicarían los cambios propuestos" que fue aprobado por 11 votos oficialistas, 7 negativos del PJ - Frente de Todos, y 2 abstenciones de la UV Calixto Dellepiane; y un Proyecto de Ordenanza del Ejecutivo condonando deuda a la Empresa Technia S.A. correspondiente a Derechos de Construcción que, si bien fue aprobado, tampoco contó con el acompañamiento de la oposición que argumentó deficiencias y desprolijidades administrativas en el expediente, entre otras cuestiones. Así también hubo un total acuerdo con el Proyecto de Ordenanza del Bloque Justicialista Frente de Todos reglamentando la imposición de nombres a lugares, parajes, barrios, calles, caminos, plazas o edificios públicos, en el Partido de Campana, que finalmente fue votado como iniciativa de todo el cuerpo en su conjunto.

El Salón Blanco del Palacio Municipal anoche estrenó nuevo cartel. LIBRE DEUDA ALIMENTARIA A partir de la iniciativa de Marina Casaretto, los padres y madres que no estén al día con la manutención de sus hijos, se verán imposibilitados a acceder, entre otros, a la tramitación o renovación de la licencia de conducir, la habilitación de comercios o industrias, plan de facilidades de pago o moratorias y solicitud de subsidio de cualquier tipo en la Municipalidad de Campana. Asimismo, aquellas personas que pretendan inscribirse como proveedores del Municipio deberán adjuntar junto al resto de los requisitos, la certificación que conste que no se encuentran incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Tampoco se podrán designar como agentes o funcionarios municipales, bajo ninguna de las modalidades legalmente previstas, a quienes adeuden la cuota alimentaria. "Es fundamental que se lleven adelante políticas públicas que desalienten los incumplimientos de las obligaciones alimentarias para favorecer a los niños que sus derechos se vieron perjudicados", sostuvo Casaretto y añadió: "Usualmente la actitud irresponsable de padres y madres causan graves perjuicios en la calidad de vida de los niños y adolescentes y jóvenes en un verdadero estado de desamparo; y es allí donde el Estado debe intervenir arbitrando medidas que amparen a los sectores de mayor vulnerabilidad". OTROS CUATRO PROYECTOS DE SOLEDAD ALONSO Ayer también tuvo lugar una nueva sesión en la cámara baja bonaerense, durante la cual se aprobaron 4 nuevos proyectos impulsados por la diputada de nuestra ciudad. Uno, expresando beneplácito por la ratificación universal del Convenio Nro. 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre "las peores formas de trabajo infantil, ya que por primera vez en la historia de la OIT los 187 Estados Miembros han ratificado una convención internacional del trabajo. La protección de las y los niños debe ser primordial en nuestra legislación por lo que celebramos este logro de la OIT", comentó. También impulsó dos reconocimientos: uno, hacia todo el personal de la Provincia en ocasión de celebrarse el Día del Empleado Estatal, por la dedicación y compromiso demostrado por ellas y ellos, en particular desde el inicio de la pandemia de COVID-19; y otro a todo el Personal Legislativo de la Provincia de Bs. As. por la labor llevada a cabo durante la Emergencia Sanitaria, adaptándose a la realidad y permitiéndonos, entre otras cosas, sesionar como lo hemos hecho en forma remota. Finalmente, merced a la iniciativa de Alonso, quien preside la Comisión de Trabajo, los Diputados bonaerenses declararon de Interés Legislativo el Día del Trabajador de la Carne. VIDEO #Video HCD Campana: Sesión Ordinaria, 20 de Agosto de 2020. https://t.co/XlV5Qy7885 pic.twitter.com/pSrsHZLajZ — La Auténtica Defensa (@LADdigital) August 20, 2020

