La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/ago/2020 El Intendente firmó el decreto:

Desde el lunes se habilitan las actividades deportivas individuales en Campana







En el decreto, firmado por el intendente Sebastián Abella, se destaca la necesidad de cumplir con todos los protocolos para evitar contagios de Covid - 19. Entre las actividades habilitadas figura la pesca. Aunque sigue la pandemia por el Coronavirus, el Municipio informó que a partir del lunes 24 de agosto, se podrán realizar actividades deportivas individuales al aire libre en la ciudad, algo que hasta el momento no estaba habilitado en esta fase. El intendente Sebastián Abella firmó este jueves el decreto en el que establece que, para ello, será fundamental respetar los cuidados pertinentes para prevenir contagios de Covid-19, tales como, usar el tapaboca, mantener el distanciamiento social, lavarse frecuentemente las manos y toser o estornudar con el pliegue del codo. La práctica de estos deportes, se podrá realizar siempre al aire libre, ya sea en espacios públicos o clubes privados y no en lugares cerrados. Además, podrá efectuarse de manera amateur junto a profesores o instructores y, en el caso de los federados, no hará falta la presencia de entrenadores o afines. Pesca En el caso de la pesca, está permitido llevar adelante la actividad manteniendo más de un metro y medio de distancia y respetando la cantidad de personas máxima de acuerdo al espacio de la lancha. De esta manera, se siguen habilitando actividades para realizar en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, por tal motivo es fundamental el compromiso social de todos los vecinos para poder seguir avanzando.



Las actividades deportivas individuales estarán habilitadas desde el lunes. (Foto de Archivo: Abella junto al remero Gustavo Bragan)



