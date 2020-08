La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/ago/2020 Sebastián Abella: "No hay que olvidar que estamos en el pico de la pandemia"







El intendente volvió a dirigirse a la comunidad para pedir responsabilidad ante el crecimiento en el número de contagios de coronavirus. Y aseguró que el Municipio está preparado para aumentar las camas de internación si es necesario. El pico de la pandemia ha llegado y nuestra ciudad, como el resto del territorio bonaerense y Capital Federal, también está registrando un aumento progresivo en el número de casos de COVID-19 confirmados. De acuerdo al parte diario que entrega el Municipio de Campana, en los últimos 7 días se notificaron en Campana 127 pacientes, un 7.87 por ciento más que los siete días previos (117) y 28.3 por ciento más que durante el mismo período previo. Necesitamos que no nos olvidemos que estamos en el pico de pandemia", expresó en ese sentido el intendente Sebastián Abella. Y recordó que el Hospital y el resto de las dependencias municipales "están trabajando las 24 horas" para mitigar el impacto del virus. "Tenemos que cuidarnos como si esto recién estuviera comenzando. La pandemia está en su pico, se ven en los números de casos diarios, y necesitamos que los adultos mayores sobre todo tengan la responsabilidad de quedarse en casa, y que los jóvenes los cuiden", comentó. La semana pasada, la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, había informado que el porcentaje de camas de internación disponibles en el nosocomio local era de apenas el 20 por ciento. Consultado por la posibilidad de ampliar las prestaciones del sistema de salud, Abella recordó que gracias al aporte de la empresa Tenaris el Hospital sumó 9 camas y que se está "en permanente contacto" para elevar ese número. El módulo de emergencia que donó Tenaris está siendo destinado para la internación de pacientes de clínica médica, lo que permite sustituir las camas que bloquean pacientes COVID positivos que requieren ser aislados en sus respectivas habitaciones (el lay out del Hospital incluye tres camas por cuarto). Además, la empresa reemplazó el techo del pasillo conector entre la Guardia y el ala de Clínica Médica/Maternidad y lo subdividió mediante una pared de durlock, creando un espacio acondicionado para albergar más camas si así lo requiere la demanda. "Tenaris ha trabajado muy fuerte con el Municipio", destacó Abella.

Trabajos de montaje durante la construcción del módulo de emergencia que sumó nueve camas de internación al Hospital (Foto: Twitter Tenaris Argentina).

“Trabajar a contrarreloj fue un desafío importantísimo y una gran oportunidad de poner lo que uno sabe hacer al servicio de la comunidad” destacó el ingeniero de @Tenaris_ar, José Petracca. pic.twitter.com/uCumJtDl0a — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) August 19, 2020 “La clave para la rapidez de un proyecto es una planificación sólida, eligiendo un proveedor con experiencia y coordinando las tareas para que no sorprendan los retrasos. Por supuesto que lo más importante fue lograr un gran trabajo de equipo”, afirmó el ingeniero Gustavo Valido. pic.twitter.com/eWtzCVMGfb — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) August 19, 2020

Sebastián Abella: "No hay que olvidar que estamos en el pico de la pandemia"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar