La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/ago/2020 Certificado coactivo:

Exigirán el "Libre Deuda Alimentaria" para trámites en el Municipio de Campana











NOTICIA RELACIONADA: Las personas que deban cuotas alimentarias no podrán realizar trámites en el Municipio A partir de la iniciativa de Marina Casaretto, los padres y madres que no estén al día con la manutención de sus hijos, se verán imposibilitados a acceder, entre otros, a la tramitación o renovación de la licencia de conducir, la habilitación de comercios o industrias, plan de facilidades de pago o moratorias y solicitud de subsidio de cualquier tipo en la Municipalidad de Campana. Asimismo, aquellas personas que pretendan inscribirse como proveedores del Municipio deberán adjuntar junto al resto de los requisitos, la certificación que conste que no se encuentran incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Tampoco se podrán designar como agentes o funcionarios municipales, bajo ninguna de las modalidades legalmente previstas, a quienes adeuden la cuota alimentaria. "Es fundamental que se lleven adelante políticas públicas que desalienten los incumplimientos de las obligaciones alimentarias para favorecer a los niños que sus derechos se vieron perjudicados", sostuvo Casaretto y añadió: "Usualmente la actitud irresponsable de padres y madres causan graves perjuicios en la calidad de vida de los niños y adolescentes y jóvenes en un verdadero estado de desamparo; y es allí donde el Estado debe intervenir arbitrando medidas que amparen a los sectores de mayor vulnerabilidad".

Marina Casaretto, autora de la imposición. #Video HCD Campana: Sesión Ordinaria, 20 de Agosto de 2020. https://t.co/XlV5Qy7885 pic.twitter.com/pSrsHZLajZ — La Auténtica Defensa (@LADdigital) August 20, 2020

