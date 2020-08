"Manifestarse contra un virus es ilógico, quedó demostrado que a la derecha opositora y al macrismo los mueve el odio y no le importa exponer a decenas de personas en medio de una pandemia", expresó el espacio político perteneciente al Frente de Todos. A la vez, que señalaron "Demostró un enorme egoísmo con las y los trabajadores de la salud que hace meses están enfrentando esta situación". Tras la marcha opositora, convocada por representantes del macrismo, que sucedió el pasado lunes, desde el Frente Grande de Campana expresaron su repudio a las consignas esgrimidas y señalaron que fue "una total irresponsabilidad". "Vandalizaron el monumento de Agustín Tosco, marcharon con un grupo autodenominado "Patriarcado Unido Argentino", llevaron una horca a la Plaza de Mayo y colgaron banderas pidiendo dióxido de cloro, no quedan dudas de cuál es la motivación detrás esa convocatoria. Quieren desestabilizar un gobierno elegido democráticamente por un amplio margen, que además está realizando una gran tarea en medio de una pandemia". El espacio político perteneciente al Frente de Todos también expresó "No hay un motivo claro de la marcha, desde repudio a la reforma judicial hasta carteles con explícitos mensajes antisemitas, antivacunas y conspiranoicos. Sinceramente manifestarse contra un virus es ilógico, quedó demostrado que a la derecha opositora la mueve el odio y no le importa exponer a decenas de personas en medio de una pandemia. Quedó en evidencia el total desprecio por la vida de quienes se movilizaron". "En Campana también hubo una pequeña concentración, y ningún representante del gobierno local salió a pedir responsabilidad a los vecinos por eso. El Intendente juega en línea con el macrismo, tanto Abella, como Macri y Bulrich ponen por encima el oportunismo electoral. En la ciudad tristemente hace 4 días que venimos sumando el número de muertos, el Intente tiene que dejar de escuchar a sus líderes políticos y pensar en las y los campanenses", señalaron. A la vez que añadieron "Sin dudas entendemos a quienes están pasando un duro momento debido a la pandemia y la caída de algunos sectores económicos, sabemos que el gobierno nacional y provincial está enfocado en acompañar a quienes lo necesiten, pero no hay forma de tolerar una marcha gestada por los sectores más pudientes de la Argentina". Para finalizar se solidarizaron con quienes atraviesan el virus y quienes perdieron seres queridos a la vez que agregaron "Se demostró un enorme egoísmo con las y los trabajadores de la salud que hace meses están enfrentando esta situación. A ellos nuestro profundo agradecimiento y ojalá podamos salir pronto de esta situación tan grave".

Imagen publicada por el diario Infobae de la concentración en Capital.



Desde el Frente Grande Campana:

Definen como "una total irresponsabilidad" la marcha del lunes

