Jornadas académicas sobre heavy metal argentino y latinoamericano

Con la adhesión académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján se desarrollarán las primeras jornadas de debate: "Por una nueva cultura pesada en el metal argentino y latinoamericano". Las mismas son organizadas por el Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre el Heavy Metal Argentino (GIIHMA).

Las jornadas tendrán lugar los próximos 4, 5 y 6 de septiembre, y se transmitirá de forma online y gratuita. Durante los tres días se presentarán mesas y paneles con investigadores de Argentina, América Latina, Estados Unidos y España. Se debatirán temas relacionados al campo de las artes, los derechos humanos, los medios de comunicación, la construcción-deconstrucción de identidades, como así también sobre la producción y autogestión colectiva en torno a las escenas metaleras y sus diversas realidades.

A su vez, el GIIHMA presentará "Heavy Metal Music in Argentina. In Black we are seen", la versión inglesa de "Se nos ve de negro vestidos. Siete enfoques sobre el heavy metal argentino", recientemente editado por el sello editorial Intellect en Inglaterra y Estados Unidos. Dicha publicación fue editada originariamente en Argentina en el año 2016, y se trata del primer trabajo producido por el GIIHMA.

Es de destacar que el GIIHMA contribuyó a posicionar al metal argentino desde otro lugar, dándole status académico. En su séptimo año de historia, el Grupo de Investigación en cuestión ha decidido continuar ampliando su propuesta política de intervención en y desde el metal en un intento por abrir el diálogo y manteniendo, a la vez, una mirada crítica sobre este movimiento y sus derivaciones culturales y políticas. Para que esa expansión tuviera un sentido más diverso, las Jornadas buscan ser un espacio que impulse una reflexión comprometida sobre los alcances del metal a escala continental, en el medio de una coyuntura represiva, regulatoria y conservadora. Este espíritu de intervención crítica adquiere rasgos de contemporaneidad mediante la puesta en abismo de las grandes luchas en curso: el movimiento de mujeres, las disidencias sexuales en nuestra sociedad y su emergencia cada vez más gravitante en la escena metalera; las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios frente a la depredación de su territorio y su cultura; la coyuntura que atraviesa el movimiento obrero frente a los golpes de derecha neurálgicos en la región.

El evento cuenta con el apoyo de las siguientes instituciones: Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini; Universidad de los Trabajadores (IMPA); Departamento de Letras, Facultad de Filosofía y Letras (UBA); Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales (UBA); Crítica de Artes (UNA); y el Departamento de Ciencias Sociales (UNLu).

Docentes de la UNLu expondrán en la mesa sobre "Metal, comunidades y territorios"

Si bien desde la UNLu se viene trabajando con el GIIHMA en articulación de proyectos de extensión en torno a políticas de género, en esta oportunidad, los docentesJuan Ignacio Lozano y Matías Martínez Reina, quienes dirigen el proyecto de extensión "Abordaje de los consumos problemáticos de droga desde el ámbito universitario", radicado en el Departamento de Ciencias Sociales de la casa de altos estudios, presentarán una ponencia titulada: "El consumo problemático de drogas en la lírica del heavy metal argentino".

Los demás trabajos que serán presentados en la mesa en la que participarán los docentes de la UNLu son los siguientes: "Rescate de la cultura andina en las bandas de metal", del historiador sanjuanino Guillermo Torroga; "Puro chuqui": una interpretación postcolonial de la propuesta musical de Nunca Jamás, de Jesús Mendoza (México); "De frente y a las tripas": Cuchilla Grande y la embestida del heavy metal en la identidad uruguayay "Repensar y refundar la P(M)atria: los tópicos del siglo XIX en el metal oriental en Cuchilla Grande, Pecho E´Fierro y Libertad o Muerte", de las investigadoras uruguayas Ximena Rodríguez y Yanina Vidal, respectivamente. La mesa será coordinada por Emiliano Scaricaciottoli (GIIHMA) y Mario Castañeda (Guatemala), ambos integrantes del Colectivo de Investigación y Acción desde el Metal de Habla Hispana (CIAMHH).

Sobre la acción del GIIHMA y laimportancia de las jornadas, el Lic. Matías Martínez Reina manifestó: "El heavy metal argentino y latinoamericano es sinónimo de resistencia contra la opresión de los gobiernos y se traduce en la lucha por la reivindicación de derechosde los sectores vulnerables y más desprotegidos. En ese sentido, es un logro muy significativo que el GIIHMA haya llevado el metal a la academia. El heavy metal en Argentina lleva transitando un recorrido de cuarenta años. Durante mucho tiempo ha sido estigmatizado y discriminado. En ese sentido, no se le dio el tratamiento ni el nivel de difusión que a otros géneros musicales. Esa exclusión no fue ingenua, sino que responde a un posicionamiento político e ideológico que es constitutivo del metal en nuestro país. El heavy metal argentino es un producto genuino de la clase trabajadora, y por lo tanto contraría los intereses de las clases dominantes. Celebro la realización de estas jornadas y me llena de orgullo ser parte de las mismas".