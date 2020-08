La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/ago/2020 NotiCMR:

Respuesta Sexual; ¿Es el cerebro la llave al placer?

Por Dra. Romina Barraza











Romina Barraza

Sabemos que hay tantos tipos de sexualidades como personas en este mundo, pero a pesar de las diferencias, nuestros cuerpos generalmente responden de manera similar a los diferentes estímulos eróticos durante las relaciones sexuales, lo que permitió establecer las etapas de la Respuesta Sexual. 1) Deseo: Sucede a nivel cerebral. Es la puerta de entrada que nos guía hacia la búsqueda de placer. Sólo se observan cambios a este nivel (en el cerebro). Se ponen en juego las fantasías y nuestras experiencias vividas. El deseo es íntimo amigo de lo novedoso y la pasión. Archienemigo de la rutina 2) Excitación: Aumenta la frecuencia cardiaca y el flujo sanguíneo. Sentimos calor y palpitaciones. Rubor en las mejillas. En las personas con pene aparece la erección y ascenso testicular. En las personas con vulva, lubricación vaginal y erección del clítoris. Los tiempos no son los mismos en ambos casos. Apurar el momento y buscar rápidamente la penetración (en el lugar que sea) nos condena al fracaso. Si la penetración será anal, utilizar siempre lubricación externa (ya que el ano no lubrica solo). Se advierte una tensión muscular generalizada. 3) Orgasmo: Punto máximo de placer, que continúa con el alivio a la tensión acumulada durante la excitación. Suele coincidir con la eyaculación (no siempre). MITO: Tiene que darse en simultáneo con la pareja. ¡¡¡FALSÍSIMO!!! Puede suceder primero en cualquiera de las partes y luego, se debe continuar estimulando a la pareja, hasta que logre lo propio. SU LLEGADA NO ES SINÓNIMO DE: FIN DE LA RELACIÓN SEXUAL (Muchas veces sucede esto una vez que el pene "acaba" … OTRO MITO) 4) Resolución: Vuelven a su estado inicial todos los órganos y sistemas 5) Período refractario (En las personas con pene): Periodo de tiempo en el que, a pesar de la estimulación que reciba, no puede conseguir una nueva erección. El tiempo de duración depende de cada persona, se va prolongando con los años. Puede durar de minutos a semanas en edades muy avanzadas. No es una patología, es la respuesta esperable. Como las personas con vulva no lo tienen, si continúan estimulándose de manera efectiva durante el periodo de resolución, pueden obtener nuevos orgasmos. Es importante aclarar que esta respuesta sexual, se respeta bastante durante toda la vida de las personas con pene y también en las personas con vulva durante la adolescencia y cuando tienen pareja "nueva". Pero en "estxs útimxs", cuando la pareja es de larga data; el deseo y la excitación suelen invertirse, por lo que la persona suele iniciar en un estadio neutral, pero ante el "toque mágico" primero llega la excitación y luego, el deseo. Desconocer esto, lleva a creer muchas veces, que las personas con vulva tenemos un problema "porque nunca tenemos ganas" o "nunca buscamos". Esto se considera fisiológico, siempre que el resto de la respuesta se mantenga activo. El conocimiento nos empodera. Realizá una consulta sexológica para disfrutar plenamente de tu vida sexual. Dra. Romina Barraza. Especialista en Sexología Clínica

