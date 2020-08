Julio N. Carreras

En los últimos días, hemos visto las presentaciones efectuadas ante las autoridades correspondientes de Campana, por beneficios sanitarios para el personal que trabaja como Delivery para los distintos negocios de nuestra ciudad, lo que considero debe buscarse una solución. Olvidados 3.- Esto volvió a traer al ruedo lo que sucede en las entidades bancarias con el desborde que se produce en los días picos de pago de jubilaciones, distintas asignaciones sociales, cobro de haberes del personal trabajador de empresas contratistas que proveen servicios a empresas locales, y público en general que, como siempre, se ven en situaciones sanitarias que son totalmente ajenas a las reglas normales de convivencia y prestación de servicios por las entidades financieras, que a su vez lucran con los servicios prestados a las empresas a las que pertenecen. ¿Dónde quedaron las palabras de "cuidado a nuestros mayores", velar por las distancias sociales, cuidar los lugares de aglomeraciones de público, brindar un servicio decoroso de servicios sanitarios a los que esperan durante horas su atención? Circunstancialmente fui testigo del pedido de una de esas personas que solicitó en un negocio de la zona bancaria si le permitía usar el baño, "el baño es solo para clientes", además, "cada vez que se usa hay que limpiarlo", fueron las contestaciones. Como vemos no existe la solidaridad ni el mínimo deseo de servir a la comunidad, como se diría: "estamos en el horno". Propuesta: Exigir a las entidades financieras que tengan a disposición de sus clientes los servicios sanitarios necesarios para satisfacer las necesidades primarias de la sociedad cautiva de esas instituciones que son de uso obligatorio. Responsables de dictar la legislación correspondiente en el Partido de Campana, el Honorable Concejo Deliberante. Olvidados 4.- Prevención del delito. Continuaremos con un nuevo conjunto de reglas, que aunque las sepamos, es útil volver a recordarlas. En seguridad nada está garantizado en un 100%, pero usualmente los porcentajes de incidenciapodrían considerarse los siguientes: 90 % ES PREVENCIÓN, 5 % ES REACCIÓN, 5 % ES SUERTE La prevención representa un 90% en seguridad. Por eso las acciones se deben concentrar en esta etapa. Recuerden esta consigna. La mejor prevención es la que realiza cada uno. Debemos además pensar que el delincuente TAMBIÉN TIENE SUS REGLAS - No quiere exponerse; - Siempre elige sus víctimas; - Elige la más fácil, es decir la que está más desprevenida; - Durante un asalto el delincuente está nervioso y con miedo; El delincuente no tiene un aspecto determinado. - El modelo de delincuente mal vestido está superado: Hoy, muchas personas manifiestan que fueron abordadas en semáforos por delincuentes elegantes de traje y corbata, y al abrir el vidrio fueron asaltadas. - También aumentó mucho la participación de mujeres. - Reaccionar es una actitud de altísimo riesgo. Observe siempre: - El comportamiento; - Las manos (generalmente escondidas en los bolsillos); - Los ojos (dicen que los ojos son el reflejo del alma, y esto es verdad: observe los ojos y sabrá si tiene mala intención o no). Estas series de reglas y recomendaciones, siempre deben tenerse presente. Nunca debemos pensar que "estoy en una zona segura"; "acá nunca pasa nada"; "me tomo un café tranquilo, el bar está lleno", lo pueden estar estudiando para asaltarlo a la salida. Nunca debemos estar desprevenidos. Lamentablemente si no existe Prevención del Delito, el delito se comete. De nada valen las lamentaciones futuras. Los civiles pueden ayudar, pero si las fuerzas de seguridad no tienen las armas y el respaldo de la justicia necesario para trabajar contra los delincuentes es inútil todo el trabajo que se realice. Cuidado señores legisladores, la Justicia aplica las leyes pero no son responsables de cómo están hechas. La responsabilidad de legislar es del Congreso. En una democracia republicana se delegan derechos pero el ciudadano siempre mantiene su potestad sobre ellos. Recordemos que la potestad es un derecho, porque quien la ostenta puede ejercerla frente a ciertas personas para que cumplan ciertos deberes. En el plano legal, la potestad está asociada al poder que tiene alguien o algo para plasmar una superioridad o ejercer soberanía.

Olvidados:

De todo un poco (Parte 2)

Por Julio N. Carreras

