"Desde el Municipio nos preocupa no sólo su realidad económica, sino también el impacto que la inactividad tiene sobre la salud de sus clientes", aseguró Abella, quien trabaja desde el primer día junto a cada sector para ir reactivando actividades. El intendente Sebastián Abella le pidió al jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, que permitan la reapertura de gimnasios y academias de danza de la ciudad. "Nos preocupa no sólo su realidad económica, sino también el impacto que la inactividad tiene sobre la salud de sus clientes", aseguró el jefe comunal, quien trabaja junto a cada sector para ir reactivando actividades. "Esperamos tener una respuesta favorable de la provincia, ya que existen otros casos de ciudades a las que han permitido la reapertura de estas actividades en Fase 4", destacó. "Después de cinco meses todas las actividades son necesarias y la ciudad necesita la reactivación de ellas mientras aprendemos a convivir con el virus", explicó Abella, quien apeló a la responsabilidad individual y social para respetar los protocolos y poder sostener la reapertura. Gimnasios, natatorios y academias de danzas privadas son algunos de los rubros más golpeados por la pandemia de Covid-19 que los obligó a cerrar el pasado 20 de marzo. Hasta el momento, las actividades no estaban habilitadas en fase 4, solo para los municipios en Fase 5.

