Fue ayer cerca de las 19 en las inmediaciones de la estación de servicio YPF que se encuentra mano a Provincia. Sólo hubo daños materiales. Un espectacular vuelco protagonizó el conductor de un Chevrolet Agile ayer cerca las 19 hs en la Ruta 9. Aparentemente, perdió el control de su auto al reventar un neumático. El auto terminó volcado y con sus dos ruedas traseras fuera de eje, unos 100 metros después de la estación de servicio YPF que se encuentra mano a provincia. El conductor salió ileso del trance, pero por prevención fue trasladado por una Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios hasta el Hospital San José. Un móvil del SAME también estuvo como apoyo en el lugar, pero no hizo falta trasladar a nadie más. En el lugar estuvo presente un móvil del Comando Patrulla asignado a la zona 9 y otro a la zona 5, además de Policía Vial Zárate. Dado el congestionamiento inicial, hubo dos choques menores por las imprevistas frenadas por quienes intentaban ganar la mano rápida y seguir viaje: dos Toyota Hilux; y un vehículo que tocó a un MasterBus y se dio a la fuga.

Aparentemente el conductor perdió el control de su auto al reventar un neumático.





El vuelco generó congestionamiento en la Ruta y al menos otros dos choques menores.

#Dato vuelca un Chevrolet Agile en Panamericana Km 72 mano a provincia, pasando YPF. El conductor con golpes varios fue trasladado al hospital por Bomberos móvil Rescate 43. Presente también SAME, CP zona 9 Of. Villalba, apoyo CP zona 5, Vial Zárate, Autopistas del Sol pic.twitter.com/aHX1lJn3pV — Daniel Trila (@dantrila) August 22, 2020

Un automóvil vuelca en la Ruta 9

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar