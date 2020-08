Buscan formar una cooperativa para el cuidado de adultos mayores

Es en el barrio Lubo, donde un grupo integrado en su mayoría por mujeres se encuentra trabajando con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Un grupo de personas que trabajan en el cuidado de adultos mayores, conformado en su mayoría por mujeres, busca potenciar sus capacidades a partir de la formación de una cooperativa que le permita ofrecer sus servicios a obras sociales y hogares de cuidado, junto al acceso a derechos laborales que hasta el momento le son esquivos. Para alcanzar el objetivo, el grupo unió fuerzas con coordinadores territoriales pertenecientes al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), recibiendo asesoramiento y respaldo en los trámite legales necesarios para ser reconocidos como cooperativa. "Nosotros tenemos un objetivo: seguir ayudando a los abuelos no solamente trabajando en una residencia o, como hacen algunas de mis compañeras, en casas particulares, sino tratar de darles un cuidado integral y una mejor calidad de vida en sus últimos años", contó Lidia Flores, una de las aspirantes a cooperativistas, en diálogo con La Auténtica Defensa. El INAES viene acompañando la conformación, armado y sostenimiento de grupos en situación de vulnerabilidad con un abordaje psicosocial. El objetivo es lograr unidades productivas abocadas a ofrecer un determinado bien o servicio que, al tiempo que agrega valor a la sociedad, pueda transformarse en un medio para satisfacer las necesidades económicas de sus integrantes. "Nuestra idea es con el tiempo, si esto de la cooperativa se llegase a dar, poder ofrecer nuestro trabajo a clínicas, hospitales, obras sociales, residencias, geriátricos y hasta casas particulares, ganando derechos laborales en el camino", explicó Flores, quien remarcó además el carácter autogestivo de la organización en proceso. "No queremos ser una cooperativa que esté manejada por una sola persona sino ser nosotras mismas, buscar nosotras nuestra propia fuente de trabajo y crearlo también para otras personas", remarcó. "No tendríamos patrón". Mientras avanzan los trámites legales para conformarse como cooperativa, el grupo (integrado además por Inés Chena, Gisela Rodríguez, Daiana Choca Nader y Marta Ávalos) está en la búsqueda personas especializadas en pedicura, manicura y peluquería, entre otros oficios. "Vamos a necesitar mucha ayuda y andar mucho, pero en eso se basa no tener quién nos maneje", expresó Lidia.



Buscan formar una cooperativa para el cuidado de adultos mayores

