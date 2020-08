La UOM y Tenaris llegaron finalmente a un nuevo acuerdo de suspensiones

Garantiza el 70% del salario y estará vigente hasta el 31 de octubre. El arreglo, que se conoció ayer, después de tres semanas de tensas negociaciones, incluye también "la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos". Después de tres semanas de tensas y herméticas negociaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, tras dos conciliaciones obligatorias y numerosos "cuartos intermedios", la Seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y Tenaris Siderca alcanzaron ayer un acuerdo para firmar un nuevo convenio de suspensiones, después que el anterior venciera el pasado 31 de julio. Esta nueva acta de suspensiones, que estará vigente en los meses de agosto, septiembre y octubre, garantizará el 70% del salario de los trabajadores. La anterior cubría el 80%, pero la negociación para su renovación había comenzado con la empresa ofreciendo solamente el 50%. "Informamos a nuestros afiliados que tras intensas negociaciones hemos arribado a un acuerdo de suspensiones, hasta el 31 de octubre del corriente año, que garantiza la percepción del 70% del salario", informó la Seccional Campana de la UOM a través de un comunicado. El texto, que lleva la firma del Secretario General, Abel Furlán, indica además: "Este acuerdo se enmarca en un contexto de (crisis por la) pandemia provocada por Covid-19 y su impacto negativo en todos los sectores de la economía mundial y nacional, que nos ha exigido en esta primera instancia priorizar la defensa y protección de los puestos de trabajo, en la convicción de recuperar la normalidad con todas y todos los trabajadores dentro del sistema de empleo para salir adelante unidos". En el comunicado del gremio metalúrgico también se remarca que el acuerdo incluye "la inmediata reincorporación de las trabajadoras y trabajadores que fueron despedidos" en este áspero proceso que se inició a finales de julio. "Asimismo, continúa en proceso de conciliación (obligatoria) la problemática que afecta a los trabajadores y trabajadoras de empresas contratistas de Siderca ante el Ministerio de Trabajo de la Nación", informó la UOM Campana, que por este tema volverá a dialogar con la empresa en la audiencia pautada para el próximo miércoles. Esta conciliación obligatoria fue una noticia destacada en el ámbito laboral nacional, dado que el Ministerio involucró a personal contratista despedido y a sus empresas en el conflicto que lleva adelante Tenaris Siderca. Fue un revés inusual para "la terciarización", modalidad que el empresariado nacional adoptó especialmente a partir de la década de 1990 como método para reducir costos y evitar juicios.



UOMRA ACORDÓ UNA SUMA FIJA HASTA FIN DE AÑO Son $6.000 mensuales no remunerativos. El arreglo no contempla a los operarios de industrias siderúrgicas como Tenaris Siderca. Días atrás, entre los distintos frentes de batalla abiertos por el sector, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) acordó con las cámaras empresarias de la actividad (ADIMRA, FEDEHOGAR, AFARTE y CAMIMA) el pago de una suma fija de $ 6.000 entre agosto y diciembre como única recomposición anual tras haberse vencido la paritaria en abril pasado. El acuerdo no contempla a los operarios de las industrias siderúrgicas, donde están enmarcados los trabajadores de la planta de Tenaris Siderca de nuestra ciudad, quienes tendrán una negociación propia. A su vez, tampoco contempla a los de las autopartistas. El acuerdo contempla un pago único de $ 30 mil como "gratificación extraordinaria no remunerativa" que se distribuirá en cinco cuotas iguales de 6 mil pesos mensuales desde agosto y hasta fin de año. El monto quedará exento de todo tipo de contribuciones previsionales y a la seguridad social con excepción de la cuota sindical, a cargo de los trabajadores, y de los aportes y contribuciones proporcionales a la obra social metalúrgica de operarios y empleadores, respectivamente.

La UOM y Tenaris llegaron finalmente a un nuevo acuerdo de suspensiones

