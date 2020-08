La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/ago/2020 El Municipio recuerda:

Este fin de semana no estará abierto el cementerio local







El Municipio recuerda que las visitas están habilitadas cada 15 días, siendo la próxima apertura el sábado 29 y domingo 30 de agosto. El Municipio recuerda que este fin de semana no están habilitadas las visitas al cementerio. Debido al COVID-19, el cronograma de apertura de la necrópolis local está previsto cada 15 días siendo la próxima fecha el sábado 29 y domingo 30 de 8 a 13 horas. Los vecinos que concurran deberán llevar tapabocas, respetar el distanciamiento social y podrán ingresar en grupos de dos personas como máximo.

El Municipio recuerda que las visitas están habilitadas cada 15 días.



El Municipio recuerda:

Este fin de semana no estará abierto el cementerio local

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar