P U B L I C



Así lo manifestó la concejal de Juntos por el Cambio, Mariela Schvartz, luego que en el Concejo Deliberante se apruebe el rechazo al proyecto de Ley del Gobierno Nacional. "No se puede avalar una reforma que ponga en riesgo la independencia del Poder Judicial. Una Justicia que no es independiente para poder dictar sentencia de manera imparcial, no es Justicia", enfatizó la concejal de Juntos por el Cambio, Mariela Schvartz. Estas declaraciones llegaron luego que en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), se aprobara el proyecto de resolución presentado por la edil que manifiesta rechazo y preocupación ante el proyecto de Ley del Gobierno Nacional en relación a la organización y competencia en la Justicia Federal por el gasto que implicarían los cambios propuestos. "Compartimos la necesidad de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, pero no es oportuno realizarlo en este momento de crisis y emergencia sanitaria que estamos atravesando. No debería ser una prioridad del Gobierno", sostuvo. Y sumó: "Éste no puede cambiar con cada elección, sino que debe proveer estabilidad institucional asegurando la vigencia de la Constitución Nacional para proteger a las minorías y evitar la tiranía". Luego de recordar las palabras del presidente Alberto Fernández: "Si alguna vez sienten que me desvío, salgan a la calle a decírmelo", Schvartz aseveró que "el pasado 17 de agosto, como en otras oportunidades, el pueblo abrazado a sus banderas se manifestó y alzó su voz pidiendo ‘basta de atropellos’ y ‘no a la impunidad". Miles de carteles expresaban sus sentimientos, pero uno contenía las palabras clave: ‘Sin Justicia independiente no hay país posible’". Para finalizar, aseguró que se debe realizar con consenso político, cívico, con los órganos de la Justicia y, sobre todo, con un diagnóstico de cuáles son los reales problemas a resolver en vez de querer lanzar la reforma con tanto apuro.



Schvartz cuestionó el apuro del Gobierno Nacional en realizar la reforma judicial.



Mariela Schvartz:

"No se puede avalar una reforma que ponga en riesgo la independencia del Poder Judicial"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar