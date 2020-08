Es porque la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado no estaría cumpliendo con los acuerdos salariales. Este viernes la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocom-bustibles (FASiPeGyBio) confirmó que su sector "garrafero" comenzó a realizar asambleas gremiales de tres horas en todo el país, como primera medida de fuerza para exigir a la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado (CADIGAS) que cumpla con los acuerdos salariales. Según el gremio encabezado por Pedro Milla, CADIGAS "no ha abonado el 3% acordado anteriormente", retroactivo a abril, por lo que se decidió comenzar con las movilizaciones y asambleas en el sector de envasado y distribución de garrafas de gas "ante la falta de respuestas de los empresarios a los pedidos salariales". "Acompañaremos a los compañeros garraferos en todas las acciones resueltas hasta lograr el objetivo de recomponer el salario", puntualizaron desde la Federación petrolera. Además, se exige la apertura de la negociación paritaria 2020 (lo que también fue planteado por nota al Ministerio de Trabajo de la Nación). Desde la Federación anticipan que de no conseguir los objetivos reclamados "seguramente habrá una acción directa a través de un paro de actividades en todo el país".

Petroleros despliegan asambleas gremiales en el sector "garrafero"

