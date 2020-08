NOTICIA RELACIONADA: La UOM y Tenaris llegaron finalmente a un nuevo acuerdo de suspensiones Son $6.000 mensuales no remunerativos. El arreglo no contempla a los operarios de industrias siderúrgicas como Tenaris Siderca. Días atrás, entre los distintos frentes de batalla abiertos por el sector, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) acordó con las cámaras empresarias de la actividad (ADIMRA, FEDEHOGAR, AFARTE y CAMIMA) el pago de una suma fija de $ 6.000 entre agosto y diciembre como única recomposición anual tras haberse vencido la paritaria en abril pasado. El acuerdo no contempla a los operarios de las industrias siderúrgicas, donde están enmarcados los trabajadores de la planta de Tenaris Siderca de nuestra ciudad, quienes tendrán una negociación propia. A su vez, tampoco contempla a los de las autopartistas. El acuerdo contempla un pago único de $ 30 mil como "gratificación extraordinaria no remunerativa" que se distribuirá en cinco cuotas iguales de 6 mil pesos mensuales desde agosto y hasta fin de año. El monto quedará exento de todo tipo de contribuciones previsionales y a la seguridad social con excepción de la cuota sindical, a cargo de los trabajadores, y de los aportes y contribuciones proporcionales a la obra social metalúrgica de operarios y empleadores, respectivamente.

Salarios:

UOMRA acordó una suma fija hasta fin de año

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar