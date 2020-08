La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/ago/2020 Centro Médico Rawson:

Prevención y Vacunación













Dra Cecilia López (MP 54620)





Dr Federico Simioli (M.N. 134255 - M.P. 551400)

Continuando con los Tips para tu salud la VACUNACIÓN es la medida más importante y efectiva de PREVENCIÓN PRIMARIA de enfermedades, para reducir su gravedad o las complicaciones y en algunos casos como la viruela eliminarlas. Su uso está más generalizado en los niños y además de existir un plan nacional que las hace obligatorias, son reclamadas por los padres. En el caso de los adultos sus indicaciones son menos conocidas y es menos frecuente que el paciente las solicite siendo su indicación una de las tareas específicas del médico clínico. Hoy el DR Federico Simioli nos cuenta sobre vacunas en el adulto mayor que en Argentina, las personas mayores tienen garantizado el acceso a cuatro vacunas eficaces y seguras que reducen el riesgo de enfermedades que pueden producir complicaciones y desencadenar la muerte, aunque muchos las desconocen y no las reciben en el momento que corresponde. Las cuatro vacunas obligatorias que están en el Calendario Oficial de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Nación para las personas mayores son: la doble adultos contra el tétanos y la difteria, la vacuna contra la hepatitis B, la antigripal y la vacuna antineumocócica. Además, de manera opcional, se sugiere la vacuna contra el virus herpes zóster para los adultos mayores de 50 años, hayan padecido o no la enfermedad. Todos los adultos a partir de los 65 años, deben estar protegidos con la vacuna antigripal, la antineumocócica, la doble adultos y la vacuna anti hepatitis B. La gripe es una infección respiratoria aguda, que generalmente se cura sola y sin mayores complicaciones. Produce fiebre, decaimiento y malestar general. Si bien no es una enfermedad grave, los mayores de 65 años deben vacunarse anualmente contra la gripe para prevenir complicaciones. Para prevenir otras infecciones respiratorias se recomienda las vacunas antineumocócicas que se aplican por única vez de forma secuencial (2 dosis separadas por 12 meses: 13-valente y 23-valente). Son seguras y eficaces y se aplican gratuitamente a todos los mayores de 65 años. Es importante recordar la necesidad de aplicarse un refuerzo de vacuna doble adultos cada diez años. Esta vacuna previene dos enfermedades graves y potencialmente mortales: el tétanos y la difteria. La vacuna contra la hepatitis B es muy segura y eficaz y está disponible para toda la población. El esquema completo requiere 3 dosis (0, 1 mes y 6 meses) y para estar adecuadamente protegido es necesario recibir las tres dosis. Los mayores de 65 años pueden aplicarse la vacuna antigripal, antineumocócica, doble adultos y la vacuna contra la Hepatitis B, gratuitamente, en los vacunatorios públicos de cada ciudad. Para recibir las vacunas del Calendario Nacional no se requiere orden médica, sólo con DNI. Se aplican en forma conjunta. En los hospitales públicos y centros de vacunación, están tratando cada vez más de invitar a los grandes a ponerse las vacunas cuando llevan a los chicos. Una manera de cuidar más a los mayores. En resumen si tenes dudas sobre tu VACUNACIÓN si está adecuado a tus antecedentes y edad te invitamos al Centro Médico Rawson a que cheques tu calendario.

