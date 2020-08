La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/ago/2020 Covid-19: Problemas con los hisopados







Clínica Delta informó que no hay donde enviar para analizar los hisopados de pacientes de obras sociales La Clínica Delta informó ayer que el sistema público de salud se encuentra muy congestionado a causa de la pandemia de Covid-19, y reveló que en estos momentos hay problemas para analizar las muestras de hisopado realizadas a los pacientes sospechosos de padecer la enfermedad. En concreto, representantes de la clínica afirmaron que Campana tiene un cupo de 15 muestras por día para canalizar a través del sistema público de salud, lo que representa alrededor de un tercio de los estudios que se realizan diariamente en conjunto entre la clínica y el Hospital Municipal San José. Según los protocolos oficiales, las muestras de hisopados son enviadas para su análisis a través de la Secretaria de Salud de la Municipalidad, que está obligada a articular con otras jurisdicciones para derivar muestras ya que esta problemática repercute en la salud pública de toda la comunidad. El problema alcanza especialmente a los pacientes de obras sociales entre ellas IOMA, ya que según la determinación de esas obras sociales los estudios deben analizarse en centros públicos y no en laboratorios privados. En vistas del congestionamiento de estudios, las obras sociales deberían establecer alguna modalidad alternativa para cumplir con el análisis de las muestras, o en su defecto autorizar que se realicen de manera privada autorizando los gastos. A raíz de ello, la clínica ha optado por ofrecer a los pacientes realizar los estudios en laboratorios privados, realizando un depósito para cubrir los costos del estudio, a la espera de que las obras sociales autoricen que se utilice ese método de diagnóstico, cosa que hasta el momento no ha sucedido. Representantes de la clínica recalcaron que las obras sociales deben determinar la modalidad en que se realizarán los estudios lo antes posible. En el caso de IOMA se informó extraoficialmente que se cubrirán los estudios realizados en forma privada, pero aun no lo ha hecho por escrito de forma oficial. Este congestionamiento se ha agravado en los últimos días, aunque se espera que a la brevedad las distintas obras sociales definan la modalidad a seguir, y de esa manera descomprimir la situación.

