En ambas transmisiones online ofrecieron charlas motivacionales nueve oradores. Además, alumnos de distintos años compartieron sus talentos y habilidades. La organización integral del evento estuvo a cargo de estudiantes de 3º año. Con la transmisión online de dos episodios más, cerró la edición Clubes TED-Ed "En Pantuflas" de la Escuela Técnica Roberto Rocca. Durante el ciclo, alumnos de diversos años demostraron sus talentos y compartieron ideas innovadoras, al tiempo que demostraron que la pandemia no detiene sus ganas de superarse día a día. En total, los tres episodios del ciclofueron seguidos por estudiantes, personal docente y staff, familiares y empleados de Tenaris de diversos paises. Lastransmisiones se realizaron a través de la plataforma Microsoft Teams y por las redes de la ETRR, y fueron viralizadas con el hashtag #ClubesTEDEnPantuflas. El público reaccionaba en tiempo real ante cada alternativa de los episodios, dejando comentarios de apoyo y hasta respondiendo a las propuestas sugeridas por los conductores del evento. La directora de Relaciones con la Comunidad de Techint y miembro del Consejo Directivo de la ETRR, Erika Bienek, destacó "la energía y la tenacidad de los estudiantes para llevar a cabo este programa de modo online" y recordó "la importancia de promover el desarrollo de las habilidades sociemocionales en paralelo a la adquisición de los conocimientos técnicos, siendo uno de los objetivos primordiales de la Escuela la formación integral del alumno". Clubes TED-Edbusca promover en los estudiantes la identificación de sus intereses, la generación de una idea propia y el desarrollo de las habilidades necesarias para aprender a comunicarla. Es una iniciativa que organizan de manera integral los alumnos de 3º año (camada 18-24), a los que se suman chicos de otros cursos para colaborar en distintos roles. La selección de los oradores, la campaña de difusión de los episodios y hasta el contenido audiovisual compartido durante las transmisión (videos, placas presentadoras, etc.) fue desarrollado por los propios estudiantes a lo largo de seis meses de preparación, con el apoyo de los equipos docentes de Clubes TED-Ed, Audiovisuales, Música y Montaje. También fue imprescindible el acompañamiento del departamento de Sistemas (Jorge Gentili y Franco Godoy), ya que las transmisiones involucran mucho material multimedia y varias conexiones desde distintos puntos. En promedio, cada episodio tuvo 300 personas conectadas en vivo, más de 1.500 comentarios positivos y 2.200 vistas. Durante los dos episodios finales de Clubes TED-Ed "En Pantuflas" se presentaron un total de nueve oradores: Laureano Bolzán (con la charla "Aprovechar hasta el último momento); Morena García("Cuestión de actitud"); Camila Rolandi ("La decisión correcta"); Milagros Cavallo ("La emoción de una decisión"); Francisco Jaime ("Mejorando experiencias"); Ana Siri ("Todo me sale mal"); Pedro Oliva ("Crear con gracia"); Francisco Voney ("Instrumentos de descompresión"); Simón Vega ("Formas de expresarse"); y Nicolás Bassin. En tanto, Bautista Correa y Matías Mansilla en representación de Audiovisual, Hernán Rodríguez por música, y Rosario Tarelli y Leonardo Mereles por Montajes. De otros cursos, Juan Martín Varela y Camila Guerrero leyeron poesías de su autoría, mientras que Martina Villaneda y Salvador Lima mostraron sus talentos en el baile y la guitarra criolla, respectivamente. También se presentaron dos bandas de música integradas por alumnos de la ETRR: Desintegrados, con un cover de Los abuelos de la nada, y Resakados, interpretando un tema de Divididos. Por su parte, estudiantes de 7º año que participaron de Junior Achievement -reconocido programa internacional que promueve el emprendedorismo- compartieron sus proyectos de venta de cactus y suculentas (Allpa) y de juegos de mesas sustentables (Puckie). Ambos pueden encontrarse en las redes sociales (@allpa_movement y @puckie.ja), mismas redes en las que Milagros Bizani y Emilia Tamborelli, de 4º año, se encargaron de promocionar cada episodio de Clubes TED-Ed "En Pantuflas" compartiendo contenido audiovisual y proponiendo trivias para conocer más a los oradores. Además, los estudiantes Oliverio Leguizamón (4º) y Federico Benedetich (5º) se sumaron a la conducción de los últimos dos episodios. El formato digital del ciclo 2020 representó un desafío a la hora de encontrar la motivación necesaria para la realización de los tres episodios, necesaria también para transmitir a través de la pantalla la emoción que generan los Clubes TED-Ed. Pero sostener el programa,aún bajo la modalidad online, permitió fortalecer las habilidades de gestión, trabajo en equipo y coordinación, manteniendo vivo a la vez el sentido de comunidad y red de la ETRR. Celeste Franchino, docente del Taller Audiovisual, comentó que "antes del primer episodio los chicos tenían incertidumbre sobre si los Clubes TED-Ed En Pantuflas tendrían la capacidad de atrapar al público como lo hicieron las tres ediciones anteriores en el atrio de la escuela. Practicamos mucho con los oradores, perfeccionando los encuadres, garbándonos en casa y haciendo correcciones durante los encuentros semanales. También hubo mucho interés en la edición del material. Y creo que terminación con un sentimiento de superación muy grande después de ver la respuesta del público ante cada episodio". Completan el equipo docente del programa Ana Clara Aguilar, Juan Cruz Lusardi, María de Los Ángeles Porfidia y Fernanda Sancineto Sayús (Clubes TED-Ed); Rubén Álvarez (Música); y Francisco Ferreyra y Emiliano Sanchez Sosa (Montaje). Cerrando el último episodio, la vicedirectora y responsable del programa, Lilia Correa, aseguró: "Es un orgullo para mi ver como crece este espacio no solo año tras año sino también ante el desafío que representa la pandemia desde lo personal, familiar, los vínculos y el rol docente. A pesar de este contexto, los chicos demostraron que pudieron trabajar en libertad, que han ido en búsqueda de sus intereses, demostrando flexibilidad y adaptación frente al nuevo formato online de Clubes TED- Ed que impone el aislamiento. Les agradezco a todos por sus ganas y compromiso". La modalidad online de la cuarta edición de Clubes TED-Ed de la ETRR permitió, además de cumplir con el aislamiento social, que referentes de Relaciones con la Comunidad de Tenaris en diversas locaciones e incluso colegas de la ETRR de Pesquería (México) disfrutaran de los talentos de los alumnos. Enese sentido, los recursos digitales no solo hicieron posible el ciclo 2020 sino que, probablemente, se hayan incorporado de manera definitiva a la experiencia Clubes TED-Ed de la escuela, que tendrá un nuevo capítulo -y nuevos protagonistas- el año que viene.

Culminaron los Clubes TED-Ed "En Pantuflas" de la Escuela Técnica Roberto Rocca

