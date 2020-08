La pandemia nos provoca una visión clara de las desigualdades socioeconómicas que predominan en el mundo. Una vez más queda expuesta la situación de enfrentamiento entre los de abajo y los de arriba. Se ven claramente las diferencias sociales y se han profundizado y ampliado los espacios de carencia de los pueblos.

En Argentina se está replanteando el rol del Estado que debe definir políticas que tengan como objetivo la justicia social, que sin desproteger al sector de empresarios nacionales cuide especialmente a los trabajadores, a las familias, al pueblo. Se generan políticas profundas de Ingreso Familiar de Emergencias (IFE), Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), créditos bancarios que apuntan a invertir más del 3% del PBI, se reforzó el sistema público de salud y se renegoció la deuda externa.

Todo requeriría una reelaboración por apuntar a la interpretación del pensamiento popular de los problemas que enfrentamos. Los medios de comunicación en su mayoría intentan que predomine su visión destructiva y tratan de imponer medidas individualistas y carentes de objetivos comunes. Son minorías de la opinión pública que buscan la destrucción de la claridad de las metas de los caminos que sostienen los espacios del pueblo.

El mundo está mal. Se percibe la existencia de sectores impopulares, hasta el crecimiento del nazismo en Europa. Si Trump pierde las elecciones puede generar un cambio del espacio de negociación americano. Es muy importante recuperar el poder adquisitivo para mejorar la masa salarial y los indicadores actuales que muestran la pobreza y la desigualdad. Argentina está logrando reinserción internacional mediante la negociación de la deuda.

Pero esencialmente por la producción de vacunas para combatir el coronavirus nuestro país se convierte en protagonista fundamental con México en Latinoamérica y también continúa la negociación con los productores de medicamentos. Han muerto muchos miembros del personal sanitario, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal de limpieza y manejo de camillas. Se da escasa difusión a estos hechos esenciales. No se muestran tampoco mucho los fallecidos. Debemos en nuestra sociedad, generar conciencia de esta tragedia, no disimular, lograr que impulse reacciones de solidaridad social, no abandonar esos objetivos que nos definen como pueblos luchadores por una sociedad más justa.