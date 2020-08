Concejales del bloque Frente de Todos-PJ fueron convocados por vecinos del barrio San Jacinto. Denunciaron el estado de abandono en el lugar, donde "conviven basurales, luminaria rota y calles destrozadas" señalaron los ediles. "Nos llevamos una larga lista de reclamos" aseguraron integrantes del bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, tras una recorrida por el barrio San Jacinto, donde vecinos del lugar los convocaron ante una situación que describieron como "de total abandono". "Lamentablemente la gente de aquí convive con basurales, luminaria rota y calles destrozadas. Dicen nos ser atendidos por las vías oficiales que supuestamente debieran tomar nota de la situación. Creemos que "la pandemia no puede ser excusa para el abandono, y el Municipio debe dejar de mirar para otro lado" coincidieron los ediles Soledad Calle, Oscar Trujillo, Marco Colella y Georgina López. Tras dialogar con varios vecinos del barrio, desde el bloque Frente de Todos-PJ anticiparon la presentación de varios proyectos exigiendo al Municipio una pronta solución. "Esta es una constante en la mayoría de los barrios de nuestra Ciudad. Los vecinos no tienen por qué esperar a las elecciones para que los funcionarios caminen por sus calles. No están pidiendo grandes obras, sino un mantenimiento mínimo que sin dudas requiere de más voluntad que de recursos económicos" concluyeron.

