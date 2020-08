El proyecto de Ley establece la prohibición de usar recursos de las acciones del FGS para el pago del retroactivo de haberes y reprograma deudas entre las provincias y la ANSeS. "Luego del escandaloso e irresponsable vaciamiento realizado por la gestión de Macri, esta es una ley necesaria, racional y en línea con el interés nacional", señaló Carlos Ortega, Secretario General del gremio de empleados de la ANSeS "La Ley de Reparación Histórica permitía desfinanciar el FGS utilizando los recursos propios del fondo para compensar el pago retroactivo de haberes jubilatorios y las deudas con las provincias, vaciando de recursos de uno de los pilares del sistema previsional inclusivo, nacional y estatal que hoy tenemos en nuestro país. Con esta nueva ley, se transferirá la responsabilidad del pago de los haberes involucrados al Ministerio de Economía, para que desde el Tesoro Nacional se abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes la Reparación Histórica de los jubilados y jubiladas y así quitarle esa responsabilidad al FGS", explicó el campanense Carlos Ortega, Secretario General del gremio de empleados de la ANSeS. El proyecto lleva la firma del presidente de la Nación Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros de Economía Martín Guzmán y Trabajo Claudio Moroni. Establece la prohibición de usar recursos de las acciones del FGS para el pago del retroactivo de haberes y reprograma deudas entre las provincias y ANSES. "Como organización gremial de la Seguridad Social, apoyamos el proyecto y resaltamos la importancia de defender los recursos de los argentinos y las argentinas frente a los embates de gobiernos neoliberales que buscan vaciar los fondos públicos logrados con el esfuerzo de todos los trabajadores para beneficio propio", comentó al respecto y agregó: "Luego del escandaloso e irresponsable vaciamiento realizado por la gestión de Macri, esta es una ley necesaria, racional y en línea con el interés nacional. La gente no debe olvidar que en sólo 4 años de gobierno de Macri se esfumaron 45 mil millones de Dólares y hoy el FGS apenas estaría superando los 22 mil millones. El vaciamiento progresivo del FGS lo permitió la ley de Reparación Histórica sancionada en 2016. En el corazón de esa medida se contemplaba un escandaloso blanqueo de capitales que alcanzó hasta familiares del propio ex Presidente Macri y funcionarios de su gobierno. Esa ley permitió tocar el FGS para cualquier uso y hubo abusos. Hasta ese momento los fondos no se podían usar para cuestiones financieras. Ese es dinero de los jubilados y de los trabajadores. No hay que olvidar que Macri dejó al FGS con una tercera parte de los Dólares con que lo recibió. Al momento de su creación en 2008, este fondo tenía alrededor de 28 mil millones de dólares y cuando asume Macri, en 2015, lo recibió con más de 67 mil millones de dólares".

El objetivo es blindar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad

