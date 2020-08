Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PÉRDIDA DE AGUA "Intensa pérdida de agua en Plaza Italia, cercana a mesas y juegos.." muestra Susana. FALTA TAPA DE ALCANTARILLA "Sobre el costado de Ruta 6 altura de ABSA y el antirrábico al lado del puesto de pesca mano Zárate hay una boca de alcantarilla rota que ya no está. ¿Se derrumbo? o la piso un camión (eso supongo yo) pero es un peligro que algún niño se caiga porque tiene profundidad de dos metros. Envío fotos" muestra Ariel. PIDE EXPLICACIONES A ABSA "En la plaza 1 de Mayo ABSA instaló hace ya 2 años esta bomba de agua, que sigue sin entrar en servicio. En el barrio todos los días tenemos baja presión y eso que estamos en invierno. ¿Qué espera ABSA para poner en servicio está bomba? Hace unos días hicieron una conexión en la esquina de Vicente López e Iriart, supuestamente para mejorar la presión pero todo sigue igual. Me gustaría que ABSA dé una explicación en vuestro medio" escribe Alberto. #QuejaVecinal tierra suelta, polvareda y vehículos que pasan a toda velocidad levantando tierra en calle zaballo de barrio La Josefa. Según los vecinos el regador pasa de largo para el fondo y nunca riega, siendo ésta una de las calles que no fueron asfaltadas. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/sIoU8QiU1V — Daniel Trila (@dantrila) August 21, 2020 #QuejaVecinal Las Praderas, enorme pozo en medio de la calle, sobre Adriano Behocaray casi esquina Carreto @CeMAV_Campana pic.twitter.com/NQqHf5Kf5P — Daniel Trila (@dantrila) August 21, 2020

22 de Agosto de 2020:

Quejas Vecinales

