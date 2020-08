Breves: Deportivas

P U B L I C



BEBELO VENDIDO La Major League Soccer (MLS) dio el visto bueno para la transferencia de Emanuel Reynoso a Minnesota United, por lo que el fubtolista de Boca Juniors viajará en los próximos días para incorporarse a su nuevo equipo. Según trascendió, el club estadounidense abonará 5 millones de dólares por el pase del mediocampista surgido de Talleres de Córdoba. SEVILLA CAMPEÓN Por sexta vez en su historia y cuarta en los últimos ocho años, Sevilla conquistó la Europa League, el segundo certamen europeo de clubes. Ayer, en Alemania, el conjunto español venció 3-2 en la final al Inter de Milan, con Ever Banega y Lucas Ocampos como titulares y con Franco Vázquez ingresando en el ST. En tanto, en el equipo italiano jugó desde el arranque Lautaro Martínez. ARRANCÓ EN FRANCIA Ayer comenzó el campeonato 2020/21 de Francia: Bordeaux igualó 0-0 como local frente a Nantes en un partido que no tuvo futbolistas argentinos. Hoy continuarán la actividad con dos encuentros: Dijon vs Angers y Lille vs Rennes. CANO, INTRATABLE Con un nuevo gol de Germán Cano (ex Lanús), Vasco da Gama venció 3-0 a Ceara como visitante en el cierre de la cuarta fecha del Brasileirao. De esa manera alcanzó en la cima de las posiciones a Atletico Mineiro e Inter de Porto Alegre, que hoy se enfrentarán entre sí en el inicio de la quinta jornada. GANÓ MARAVILLA A los 45 años, en su regreso al box profesional, Sergio Martínez (73,200 kg) venció ayer por nocaut técnico en el 7º round al español José Miguel Fandiño (36 años; 72,5000) en un combate que se desarrolló en Torrelavega, España. Allí, "Maravilla" volvió a subirse a un ring después de seis años de inactividad y mejoró su récord a 52 victorias (29 KO), 2 empates y 3 derrotas PELLA, SIN CINCINNATI El bahiense Guido Pella fue retirado del Masters 1000 de Cincinnati por la organización debido a que su preparador físico dio positivo de coronavirus y mantuvo contacto en los últimos días tanto con el tenista como con su entrenador, José Acasuso. Ayer, en tanto, se conoció el sorteo del cuadro de este certamen, que solamente tendrá participación de Diego Schwartzmann (debutará ante el noruego Casper Ruud), dado que Juan Ignacio Londero, Federico Delbonis y Federico Coria quedaron eliminados en la primera ronda de la clasificación. CELTICS Y RAPTORS Toronto Raptors y Boston Celtics quedaron a un paso de avanzar a las semifinales de la Conferencia Este de la NBA al ganar también el tercer juego de sus respectivas series: la franquicia canadiense venció 117-92 a Brooklyn Nets, mientras los Celtics doblegaron 102-94 a Philadelphia 76ers. En el Oeste, aunque siempre dentro de la "burbuja" de Orlando, Utah Jazz le ganó 124-87 a Denver Nuggets y se puso 2-1 arriba, mientras Los Angeles Lakers niveló su duelo ante Portland Trail Blazers al imponerse 111-88 en el segundo juego. LEONES SIN DT La Selección masculina de Hóckey sobre Césped se quedó sin entrenador: Germán Orozco no continuará al frente de Los Leones según informó la propia Confederación Argentina (CAH). La noticia se conoció cuando los jugadores del combinado nacional habían retomado los entrenamientos, con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio que se realizarán el año próximo.



22 de Agosto de 2020

