Fue ayer por la tarde en Arenales y De Dominicis. Su dueño la usa para vender miel, y sospechan que fue intencional. El incendio tuvo lugar ayer por la tarde y sólo afectó a la cabina. La Pick Up, una Chevrolet Brava a GNC, estaba estacionada en Arenales y De Dominicis. Alertados por el olor a humo, vecinos del lugar comenzaron a tirarle baldazos de agua, al tiempo que daban aviso a su dueño, quien se encontraba en los fondos de su domicilio, y llamaban al Cuartel 37. Cuando llegó el móvil 43 de los Bomberos Voluntarios, el fuego estaba controlado y finalizaron de extinguirlo. El motor estaba intacto, y por fortuna las llamas no alcanzaron a comprometer el tubo de GNC montado en la caja del vehículo. Por las características y confinado del siniestro no se descartó que fuera intencional. Si bien se trató de sólo daños materiales, lo lamentable del caso es que el vehículo es utilizado por su dueño en tareas de apicultura y la camioneta es herramienta de trabajo.

Los Bomberos terminaron de extinguir las llamas y controlaron el vehículo antes de retirarse.





Ayudaron vecinos con baldes hasta que llegaron los Bomberos

#Dato incendio de vehículo en Pasaje Arenales y De Dominicis, una Ford F100 estacionada, aparentemente le tiraron algo encendido en el asiento. El motor quedó intacto. Ayudaron vecinos con baldes hasta llegar Bomberos ??móvil 36, presente Comando Patrulla zona 3 pic.twitter.com/GSMyDkyzuC — Daniel Trila (@dantrila) August 22, 2020

Se quema cabina de pick up estacionada

