La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/ago/2020 Breves: Noticias de Actualidad

SE DEBATE La confirmación de la fecha de debate se produjo luego de varios idas y vueltas que se generaron en los últimos días por la firma del dictamen que, finalmente, ingresó el viernes a Mesa de Entradas de la Cámara alta. De acuerdo con el Reglamento de la Cámara, los proyectos necesitan de siete días desde su dictamen para ser debatidos en el recinto. Si el tiempo es menor, su habilitación sólo ocurriría con el voto de los dos tercios de los senadores presentes. El texto distribuido en la noche del jueves por el bloque del Frente de Todos lleva la firma de 19 senadores de ese espacio y no cuenta con el apoyo del interbloque de Juntos por el Cambio, que adelantó su voto en contra por considerarlo "inoportuno" y "carente de consensos". El dictamen de mayoría fue firmado por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales que condujeron el debate, la santafecina María de los Ángeles Sacnun, y el neuquino Oscar Parrili. COBRAN MENOS Los jubilados con el haber mínimo recibirán a partir de septiembre $1.175 menos que lo que les habría correspondido si no se hubiese suspendido la ley de Movilidad Jubilatoria, con cuyos criterios el pago sería de $19.304 en lugar de los $18.129 anunciados, de acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). La entidad dirigida por el economista Nadín Argañaraz precisó que el cambio de la ley por la aplicación de aumentos por decreto representará para el Estado nacional un ahorro de $72.000 millones entre diciembre de 2019 y noviembre de este año, aunque a costa de "una pérdida relativa del poder de compra para los jubilados y pensionados bajo lo que correspondía por la ley de Movilidad". CARNICERO ASESINADO Tres menores de edad acusados de participar en el crimen de un carnicero en el barrio porteño de La Boca fueron detenidos en el Barrio 21-24, en el límite entre Barracas y Pompeya. Según informaron fuentes policiales, las detenciones se llevaron a cabo luego de la investigación realizada para dar con los delincuentes de entre 15 y 17 años, que además están acusados de cometer varios hechos delictivos en la zona. El robo a la carnicería ocurrió el pasado 10 de agosto por la noche, cuando un grupo de asaltantes entró a robar al comercio ubicado en Necochea al 600 y le disparó en el pecho a Fidelino Enciso Fernández, de 39 años y de nacionalidad paraguaya: el comerciante falleció el pasado jueves en el Hospital Argerich. PELIGROSOS REBROTES Más de 8.000 nuevos casos de Covid-19 pusieron en alerta al Ministerio de Sanidad de España, lo que eleva la estadística total a 386.054, la segunda peor de Europa. La pandemia está afectando otra vez al país ibérico, al que punto que figura como la nación europea que tuvo más nuevos contagios por cada 100.000 pobladores en las últimas dos semanas y varios territorios de la Unión Europea ya pusieron restricciones para los viajeros que lleguen desde allí. "Que nadie se confunda, las cosas no van bien. Cada día tenemos más transmisión. El objetivo con el confinamiento fue reducir la sobrecarga de los servicios y garantizar un correcto tratamiento", aseguró Fernando Simón, portavoz sanitario español para la pandemia. En los últimos dos días, las comunidades españolas que más diagnósticos positivos han registrado han sido Madrid, País Vasco (en el norte), Aragón (en el este) y Andalucía (en el sur). "No podemos decir que la epidemia esté fuera de control, aunque en algunos puntos concretos sí", indicó Simón.



