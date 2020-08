Los lectores se comunican con nuestra redacción: Sr Director de La Autentica Defensa Por este medio quiero agradecer a Mariela Lorena Carrucha, Jefa Comercial de EDEN Área Campana, por haberse interesado y asesorarme para solucionar el inconveniente y poder dar de alta del suministro eléctrico de mi comercio, dentro del panorama que estamos viviendo en estos tiempos. Muchas Gracias. Sergio Aníbal Echave - DNI 24.938.015 Sr Director de La Autentica Defensa En la plaza 1 de Mayo ABSA instaló hace ya 2 años esta bomba de agua, que sigue sin entrar en servicio. En el barrio todos los días tenemos baja presión y eso que estamos en invierno. ¿Qué espera ABSA para poner en servicio está bomba? Hace unos días hicieron una conexión en la esquina de Vicente López e Iriart, supuestamente para mejorar la presión pero todo sigue igual. Me gustaría que ABSA dé una explicación en vuestro medio. Alberto Prestera - DNi 10.721.433 Sr Director de La Autentica Defensa Nos dirigimos al señor Intendente Sebastián Abella. En este diario hoy dice que hay que cuidar a los adultos mayores. Nosotros tenemos 84 y 89 años y hace 15 días que estamos sin teléfono de línea. Hemos hecho el reclamo y nos dicen que hoy, que mañana....pero Telecom no aparece. Por favor le pido haga algo, interceda, ya que nosotros no sabemos manejar los celulares. Desde ya muy agradecidos, con todo cariño. Ofelia Firpo - DNI 2.358.131 - Moreno 633 Campana



Domingo 23 de Agosto de 2020:

Correos de Lectores, en la Edición

Diario La Auténtica Defensa, Campana

