Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PÉRDIDA DE AGUA "He pasado muchísimas veces y me angustia ver una pérdida de agua en la vereda de Ameghino 935. Debemos pasar por la calle y corremos riesgo de que nos lleve por delante un vehículo. Desearía que el área que corresponde pueda arreglarlo lo antes posible. Desde ya muchísimas gracias" muestra Ana María. RECLAMO DE BARRENDERO "La zona de barrido comprendidas entre las calle Beruti, Castilla, Castelli y J. Dellepiane, en toda la semana el barrendero brilló por su ausencia, parece que se borraron o los barrieron..." escribe Luis. TEMA SOLUCIONADO "Muchas gracias a La Auténtica Defensa por haber realizado el reclamo y gracias a la Intendencia por haber atendido el pedido de los vecinos" escribe Juan vecino del barrio Lubo de la calle La Rioja entre Cordeu y Giobellini. #QuejaVecinal cloaca rebasando por la tapa en la esquina de T. Brid y Saverio Barletta el agua servida corre por la calle junto a la plaza del barrio Siderca pic.twitter.com/lID0ipKPAJ — Daniel Trila (@dantrila) August 22, 2020 #QuejaVecinal tierra suelta, polvareda y vehículos que pasan a toda velocidad levantando tierra en calle zaballo de barrio La Josefa. Según los vecinos el regador pasa de largo para el fondo y nunca riega, siendo ésta una de las calles que no fueron asfaltadas. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/sIoU8QiU1V — Daniel Trila (@dantrila) August 21, 2020 #QuejaVecinal Las Praderas, enorme pozo en medio de la calle, sobre Adriano Behocaray casi esquina Carreto @CeMAV_Campana pic.twitter.com/NQqHf5Kf5P — Daniel Trila (@dantrila) August 21, 2020 #QuejaVecinal dos postes de cableado eléctrico inclinados con riesgo de caída, los cables están sostenidos entre las ramas de un viejo paraíso. Matheu entre Jacob y Coletta, Campana. @CeMAV_Campana @EDENSAcomunica pic.twitter.com/YjkF8YMljU — Daniel Trila (@dantrila) August 23, 2020

