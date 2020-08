La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/ago/2020 Opinión:

Hoy le toca a... Los estúpidos, necios e ignorantes del 17A

Por Hugo del Teso











Hugo del Teso

ESTUPIDO Adjetivo. Nombre masculino y femenino. Persona o animal que muestra torpeza o falta de entendimiento para comprender las cosas. Necio, estólido, estulto, torpe, romo, cenutrio, cretino, idiota, imbécil, tonto, ven sus cosas y no la de los demás. Que ignora o desconoce cierta cosa, que carece de instrucción o conocimientos. Ignaro, nesciente, lego, iletrado, inculto, rústico. Ojalá que todo esto les alcance para tratar humildemente de aprender. Sábado 30 de mayo 2020 Según el Ministerio de Salud de la Nación, reportó 4 nuevas muertes por COVID-19 elevando la cifra a 524 y en las últimas 24 horas se registraron 717 contagios. En el mundo hay más de 368.000 fallecidos con más de 6.000.000 de contagios. al 17 de agosto 2020 - Argentina 17 DE AGOSTO: BANDERAZO POR LA LIBERTAD Convocaron Luis Brandoni y Patricia Bullrich, con consignas contra la reforma de la justicia, la corrupción, la inseguridad y contra cualquier intento de atropellar las instrucciones fundamentales de la democracia republicana, entre otras. ¿Qué banderazo hicieron estos últimos 4 años, estos señores? No hubo jueces a dedo, nos dejaron deudas por los próximos 100 años para 25 presidentes, no dispararon a nadie por la espalda, negó la gravedad de la crisis económica creyó que puede administrar el Estado como si fuera una empresa. Pidió auxilio al fondo monetario internacional, aumentó bruscamente las tarifas de los servicios públicos. La política instrumentada por su gobierno, está siendo investigada en 12 causas judiciales. Fue partícipe de una mega estafa que supera los u$s 1.000 millones junto a Iguacel y Dietrich en el caso de los peajes. También detuvieron a funcionaria del gobierno de Macri por escuchas ilegales. ¿Esto no es atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana, si Luis Brandoni y la Sra. Patricia Bullrich? 17 DE AGOSTO DE 2020 El Ministerio de Salud de la Nación informó 4557 nuevos casos de COVID-19, en las últimas horas 127 muertes, desde el inicio de la pandemia cerca de 300.000 positivos y 5887 muertes. Comparen los contagios dentro de 10 días en el mundo. Cerca de 22 millones de contagios y 776.000 muertes hasta hoy con nuevos rebrotes. Les pido perdón a: Calabró, Tato Bores, Minguito, el negro Olmedo, Hugo Varela, Norman Erlich, Horacio Fontova, Jorge Guinzburg, Pepe Marrone, Carlitos Balá, Jorge Corona, que me hacían llorar de la risa. Muchachos, les tiraron el chico al fondo (bochas). Los superaron "los anticuarentenas libertarios" por supuesto con el apoyo del 90% de la clase "mierda". Esto me trae a la memoria el mundial del 78, los gritos y las banderas tapaban a los torturados y muertos por el general y sus secuaces, que murió preso donde quizás nació: el inodoro.

