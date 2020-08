La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/ago/2020 Opinión:

Una demanda que no es nueva y un camino en construcción

A partir de 2007 los municipios de la provincia de Buenos Aires comienzan a asumir paulatinamente un rol en materia de seguridad, forzados en gran medida por una demanda de la ciudadanía. Hasta ese momento, la seguridad era vista como un tema netamente de orden provincial. Sin embargo, la crisis de la inseguridad no distinguía jurisdicción y la gente se juntaba a reclamar por mayor seguridad frente a los municipios, en ocasiones con incidentes, como en Baradero y San Pedro, y hasta una pueblada en Olavarría. Intendentes como Granados en Ezeiza, De la Torre en San Miguel y Massa en Tigre son recordados por su iniciativa temprana en la materia, a la que se fueron sumando todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires. El nuevo rol los municipios lo fueron asumiendo en forma gradual. En un primer término, se comenzó por dividir la ciudad en cuadriculas, y poner un personal civil al lado de la policía. Ese personal tenía generalmente un GPS que lo conectaba con una central de monitoreo. En el tiempo a algunos se esos vehículos se le agregaron cámaras, que aquí popularizo el recordado CIMOPU durante la gestión de Stella Giroldi. Con el tiempo se expandieron las cámaras de seguridad y los lectores de patentes (que en Campana se profundizaron significativamente con la gestión del intendente Abella, llegando prácticamente a cada rincón de la ciudad). En algunos casos, se incorporaron sistemas de comunicación encriptados para evitar que los delincuentes escuchen las comunicaciones de quienes son los encargados de la vigilancia. Más adelante en el tiempo, en 2013, la creación de la policía de cercanía fue eje de una campaña electoral, en la que resultaron ganadores quienes la impulsaban. Como reacción a los planteos de ese tiempo, la gobernación Scioli impulso la creación de la policía local como un paliativo para aumentar la presencia local en materia de prevención. El debate en ese momento post-electoral, tuvo un viraje hacia la discusión policía municipal versus policial local. La primera, procuraba una policía que dependa del municipio con un foco preventivo e introduciendo un nuevo actor en materia de seguridad; mientras que la segunda pugnaba por una nueva división dentro de la policía provincial abocada al mismo objetivo de mayor cercanía y foco preventivo. Este último es el modelo que se siguió en ese momento. Está claro que, si el foco era eliminar la asimetría de información, el mejor modelo hubiese sido el primero. Asi, por diversos motivos que estaban en la génesis del modelo elegido, la policía local estaba tan ligada a la policía provincial que, como era natural, esta termino por absorberla nuevamente.El resultado positivo de esta experiencia fue que hubo un aumento significativo de la presencia policial en los distritos. En lo que no hubo avances, sin embargo, es que la información sigue concentrada en una misma fuerza. Sucede que en el análisis de casos exitosos en materia de seguridad uno de los lugares común un aspecto clave: la ruptura del monopolio de información respecto a los delitos (junto al control civil de las fuerzas policiales, y la profesionalización y el bienestar de las mismas).En esa senda, la Provincia de Buenos Aires inicio un camino que, con marchas y contramarchas, aun tiene mucho por delante. Uno de los instrumentos a los que más se ha apelado para ampliar las fuentes de información y focalizar la atención, es el mapa del delito. Lo central para la efectividad de estas herramientas es que, en línea con expuesto anteriormente, se nutran de multiples fuentes de información (no solo las suministradas por la policía, sino incorporando otras fuentes como el Ministerio Publico, entre otras). En el sentido de desmonopolizar la información, durante la gestión de María Eugenia Vidal se ha avanzadoen la gestión civil de Asuntos Internos, lo que mitiga el riesgo de conflictos de intereses y asegura una matriz de control de la información que excede a la fuerza policial. Hacia adelante, la discusión debería incluir, entre otros aspectos, el control civil de la información del sistema de denuncias del 911 (y que se permita compartir a los actores involucrados en la prevención del delito, con el protocolo del caso, el acceso a las cartas digitalizadas de los llamados) y un mayor impulso a las denuncias a través de oficinas civiles que dependan del Ministerio Publico. La tecnología (que en este tiempo mejoro la accesibilidad y calidad de los sistemas de monitoreo) continuará evolucionando, y a mayor disponibilidad de datos, mayor posibilidad de aplicar los nuevos desarrollos en materia de inteligencia artificial para mejorar cada vez más la capacidad de análisis y predicción, como insumo para la acción preventiva. Ahora que resurge la preocupación social en torno a la seguridad en nuestra provincia es importante generar una mirada constructiva, que se apoye en lo avanzado hasta el presente, y que se enfoque en lo que aun resta para que los bonaerenses podamos gozar de esa aspiración de vivir seguros. Sergio Roses - contacto@sergioroses.com.ar

