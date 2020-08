La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/ago/2020 Opinión:

Volatilidad cambiaria o crecimiento

Por Mara Pedrazzoli













Mara Pedrazzoli

Nos encaminamos al diseño de políticas interesantes para hacer del crecimiento una tendencia sostenible a mediano plazo en nuestro país, el primer desafío es frenar la especulación cambiaria. Políticas en el frente comercial. La economía argentina parece no querer esperar a la vacuna para traer al frente sus problemas usuales con el tipo de cambio. En las últimas semanas las reservas del Banco Central aceleraron su ritmo de caída hasta alcanzar un promedio de USD 40 millones diarios. La cifra no es alarmante en comparación con otros episodios de stress cambiario característicos de nuestra normalidad financiera, pero no hay (ni hubo casi siempre) perspectivas a la vista de dónde puedan ingresar dólares netos. En eso se prepara para trabajar el gobierno. Recordemos, el saldo comercial externo apenas llegó a USD 1.400 millones en junio, es decir, necesitaríamos dos superávit comerciales para mantener estabilizadas las reservas dado su actual comportamiento. Esto en un escenario "favorable" respecto de otra típica norma del comportamiento argentino que es el constante aumento de las importaciones. Estas cayeron -23% respecto del acumulado enero-junio de 2019 mientras las exportaciones se torcieron en -18%, dando lugar al superávit externo. Pero hay quienes comparan los datos de INDEC que acabo de mencionarles con la fuente cambiaria del BCRA y advierten que la caída de las importaciones es tanto más baja. Hay más venta de dólares para importar que entrada de mercaderías, se adelantaron los pagos de estas últimas justamente especulando con un posible salto del tipo de cambio. Casi no hace falta decirlo pero también están especulando los exportadores de soja y no liquidan buena parte de los despachos. El grueso de las importaciones argentinas son máquinas, válvulas, reactores empleados en la industria. Material eléctrico, computadoras, piezas para la industria automotriz y combustibles. Productos de difícil sustitución por sus particularidades aunque el Ministerio de Desarrollo Productivo avanza en propuestas. El ministro, Matías Kulfas, mantuvo en la semana intercambios con automotrices y sindicatos del sector para delinear propuestas conjuntas, en las que se viene trabajando hace tiempo, que buscan ampliar la escala de fabricación local y reducir el componente importado. Se pondrían en marcha créditos subsidiados por el Estado con condiciones de repago favorables. Otro sector que entraría en la agenda de propuestas de Kulfas es el de agro-alimentos, trascendieron en la semana algunas cifras que grafican un intercambio desigual en un sector en el que Argentina tiene claras ventajas comparativas. También con una visión estratégica de "generar dólares para que el crecimiento sea sostenible", se conoció en la semana el cambio de mando y dependencia de la Secretaría de Energía al Ministerio de Economía. Su titular, el actual presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Darío Martínez, es neuquino y tiene cercanía con referentes del sector a diferencia de su predecesor Lanziani. Deberá promover la producción de petróleo y gas, aumentar exportaciones y reducir importaciones. Trabajar en un nuevo esquema tarifario. Por último, las conversaciones -seguidas de cerca por ecologistas- que mantiene Cancillería con miembros del Ministerio de Comercio chino también se proponen abrir una puerta para ampliar las exportaciones del país. Algunos gobernadores se pelean por la territorialización de estos proyectos de granjas industriales porcinas originalmente previstos a radicarse en el norte del país. La semana entrante, ante la salida de ronda de operaciones de los bonos soberanos que entraron al canje, los analistas esperan un rebrote del blue: la especulación en nuestro país no tiene descanso. Bajo este escenario es deseable la existencia de un Estado fuerte: que subsidie créditos productivos -a sabiendas que las tasas de interés son estructuralmente altas- y que obligue a las cerealeras a liquidar en tiempo y forma; entre otras cosas. Argentina no es un país "inviable" como gustan decir por lo general varixs de especuladores. Argentina es un país complejo pero con capacidad de aprendizaje.







Opinión:

Volatilidad cambiaria o crecimiento

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar