La política se mide en representación; es decir políticamente tenés presencia y legitimidad en la medida que los ciudadanos a través del voto te permiten ocupar espacios políticos de representación. Como tenemos clara esa situación, nosotros sabemos que las elecciones del año 2019 nos dieron una gran lección a nuestro espacio, porque perdimos la representación de la que contábamos en nuestra ciudad. Son muchas las veces que nos juntamos para tratar de comprender las razones por las cuales no obtuvimos la representación que mantuvimos hasta ese momento. En esas reuniones encontramos mil razones en las que nos habíamos equivocado; y otras razones que estaban fuera de nuestro alcance y que influyeron también en el resultado. De todas esas, me interesa contarles las dos razones que para mí, son las más importantes o representativas. En relación con nuestras equivocaciones, el error más grande que cometimos fue habernos dedicado casi exclusivamente desde el año 2017 hasta el año 2019 a lo que ocurría dentro del Concejo Deliberante, y no ocuparnos de estar cerca de los reclamos y necesidades reales de la gente, como lo habíamos hecho casi exclusivamente desde que iniciamos nuestro trabajo. En relación a las cosas fuera de nuestro alcance, la más importante es la gran valoración que la comunidad de Campana tiene hacia la gestión del Intendente Abella que iba por la reelección, donde la gente decidió mantenerlo aún cuando se sabía -en Campana- el Frente de Todos iba a ganar las categorías provinciales y nacionales. A pesar de estos resultados en nuestro espacio político decidimos no bajar los brazos, y corregir las cuestiones que están dentro de nuestro alcance para volver a encauzar nuestra actividad en consonancia directa con lo que la comunidad que siempre representamos espera de nosotros. También pretendemos desde nuestro lugar comenzar a identificar la renovación que tiene nuestro bloque UV Calixto Dellepiane, para demostrar también el valor colectivo de nuestra agrupación política que siempre han tratado de tildarla de personalista, pero que en realidad es el esfuerzo conjunto de un montón de personas muy valiosas de nuestra ciudad con una clara visión de la realidad de todas las áreas locales. Es muy valioso que nuestro Bloque de la UV Calixto Dellepiane cuente con jóvenes como Celeste Palavecino y Alexis Twyford que puedan ocupar una banca de concejal y representar en la misma forma que podemos hacerlo con Rosa Funes y el Beto Bonola. El resultado del 2019 fue un dolor para nosotros, pero siempre es importante tener un fracaso, porque eso nos permite asegurar nuestra vocación. Esa falta de representación no me hará abandonar; todo lo contrario, me sirve de aprendizaje. Nuestro espacio ya hizo el duelo, aprendimos de los errores y ya nos paramos nuevamente para construir una nueva alternativa en Campana que defienda los intereses locales y a los campanenses en particular; y estamos elaborando un plan que contenga todos los temas que requieren ser atendidos y que nunca fueron abordados por esta gestión amarilla. Espero que puedas sumarte a este trabajo que necesita de todos los campanenses.

