La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/ago/2020 Frente Grande-FdT:

Angelica Torreyra resaltó la importancia de crear espacios de cuidado públicos y gratuitos







La Vicepresidenta del Frente Grande de Campana reflexionó sobre las dificultades que existen en torno a las tareas de cuidado, que dificultan directamente las condiciones de vida de las mujeres y diversidades. "Creemos que las violencias de género, hoy más evidentes que nunca en ocasión del encierro, persistirán y se profundizarán si no se dan cambios que pretendan incidir en las estructuras", señaló. Desde el Frente Grande de Campana celebraron la iniciativa del Concejo Deliberante de convocar a organizaciones sociales que trabajan problemáticas de género y diversidades a articular proyectos posibles para enfrentar las diferentes violencias que recaen sobre mujeres, e integrantes de la comunidad LGBTTIQ+. A la vez, su Vicepresidenta, Angelica Torreyra, señaló "Si de verdad nos proponemos trabajar en disminuir las violencias y por ende mejorar la calidad de vida de las mujeres y las diversidades, una de las acciones urgentes a encarar es la de gestionar la creación de espacios de cuidados públicos y gratuitos para los sectores populares. Espacios que, demás está decir, deberán estar integrados por personal especialmente formado". Una de las integrantes del sector de género del espacio analizó la importancia que tendría para el desarrollo de las mujeres e integrantes de los colectivos de diversidad, quienes suelen ser los encargados de las tareas de cuidado, que estas sean reconocidas como tal. "Sabemos que la cuestión económica es sólo uno de los factores que inciden en las violencias pero no el menos importante. En tanto no se compartan las tareas de reproducción social y de cuidado entre todos los integrantes del grupo familiar, las mujeres continuarán siendo sobrecargadas y limitadas en su desarrollo laboral y realización personal. Salir a trabajar o a estudiar, en condiciones de vida ‘normal’, es difícil y hasta imposible en el caso de tener niños o niñas pequeñas o de estar al cuidado de adultos mayores y/o de personas con discapacidad". Destacando la importancia de esto a la hora de erradicar la violencia por motivos de género añadió "Creemos que las violencias de género, hoy más evidentes que nunca en ocasión del encierro, persistirán y se profundizarán si no se dan cambios estructurales. Es decir, si no se generan mejores condiciones materiales de vida para las mayorías populares, y si no se atiende a la situación en su complejidad de manera integral". "Son las mujeres, las y los niños, los y las jóvenes y las y los adultos mayores a quienes más afecta la pobreza. Y son especialmente las mujeres las que más la sufren, al concentrarse en ellas no solo la carga de las tareas de cuidado de todo el grupo familiar, y hasta del barrio, muchas están al frente de comedores, hoy y siempre, sino que también, muchas veces, en las mujeres se concentran las violencias, al hacerlas depositarias de las frustraciones que el sistema económico capitalista imprime". Torreyra señaló que es necesario repensar los roles tanto de las mujeres y disidencias, como también de los hombres, "Esto se vincula con la creencia arraigada de que los varones deben ser los proveedores económicos. Esa capacidad asignada a los varones se ve ninguneada y desvalorizada ante la situación de crisis profunda de un mercado de trabajo que los incluye o excluye de acuerdo al humor de grandes empresarios y/o políticas económicas afines. La incapacidad de los varones de reconocerse útiles en su tarea proveedora, muchas veces genera una gran frustración que se traduce en violencia, hacia su grupo familiar próximo y hacia sí mismos". Sobre la necesidad de gestionar la creación de lugares de cuidado, detalló "Los llamados jardines maternales públicos gratuitos (de 0 a 3 años) son casi inexistentes en nuestro partido. Hoy son unos tres establecimientos de nivel inicial, como mucho, que brindan actualmente esta posibilidad, y de manera limitada, en una localidad de casi 100.000 habitantes". Y finalizó "Aliviar la sobrecarga de trabajo no reconocido, desgastante y gratuito de las mujeres no solo resultaría en una mayor libertad para las mismas sino en algo de reparación y de justicia hasta que, algún día, el reparto equitativo de las tareas al interior del hogar sean una realidad".

