La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/ago/2020 JxC:

Desde Juntos por el Cambio también realizaron un pedido de informes a IOMA sobre la cobertura de hisopados y si la Clínica Delta debe realizarlos de forma gratuita. Con la pandemia por Covid-19 como tema principal de agenda, los concejales de Juntos por el Cambio volvieron a sesionar el pasado jueves y presentaron importantes proyectos que se aprobaron en el recinto a fin de contribuir con la salud de los vecinos. Uno de los proyectos que se aprobó luego de su tratamiento sobre tablas fue una resolución que le solicita al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que aumente la cantidad de hisopados. El concejal Ernesto Meiraldi, quien confeccionó el proyecto, sostuvo que "cada vez hay más casos y la Provincia decidió otorgarle a Campana 15 testeos por día, poniéndonos a la par de Capilla del Señor que tiene un tercio de la población de nuestra ciudad y menos casos, lo cual es ilógico". "Esa cantidad de hisopados por día es insuficiente ya que la demanda va aumentando y el Hospital Municipal San José necesita realizar entre 40 y 50 por día", enfatizó. Por otra parte, destacó las gestiones de intendente Sebastián Abella que lograron que los diagnósticos que no acepta la Provincia, se envíen al Hospital Pedro de Elizalde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Eso no corresponde ya que Campana pertenece a la Provincia de Buenos Aires y ellos deben darnos respuestas". En tanto que, la concejal Romina Buzzini solicitó a IOMA un informe sobre la cobertura del costo del hisopado por Covid-19 a sus afiliados y si la Clínica Delta, que es prestadora de dicha obra social, debe realizar el estudio médico sin costo alguno. "Es fundamental la cobertura de las obras sociales, no solo en lo individual debiendo dar pronta respuesta a sus afiliados, específicamente cuando se refiere al Coronavirus como también en asuntos de interés de la salud pública", dijo. Por otra parte, cuestionó a la Provincia de Buenos Aires por "poner un tope de recepción a la cantidad de hisopados por día, cuando estamos atravesando el pico de la pandemia". Y sumó: "Esta cifra es totalmente menor a la demanda que tiene nuestro hospital, ya que nos encontramos ante una gran afluencia de vecinos que se acercan con síntomas que indican sospecha de Covid positivos, muchos de ellos, afiliados a IOMA". PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A COMERCIANTES SOBRE COVID-19 En el recinto, el cuerpo de concejales también aprobó un proyecto impulsado por la edil de Juntos por el Cambio, Karina Sala, que crea un programa de capacitación a comerciantes sobre Covid-19. "La finalidad de esta iniciativa es garantizar herramientas que establezcan la implementación de capacitaciones virtuales y gratuitas sobre los protocolos, medidas sanitarias y de bioseguridad vigentes", explicó Sala. "Es necesario que la Secretaría de Salud del Municipio forme un equipo profesional interdisciplinario que instruya a los comerciantes sobre la temática y entregue certificados e insignias a cada participante", añadió. Por último, mencionó que "estas medidas harán que los propietarios de los comercios y el personal empleado, conozcan la variedad de medidas preventivas y de bioseguridad que deben tomar para protegerse a sí mismos y a los vecinos".

Los concejales de Juntos por el Cambio volvieron a sesionar el pasado jueves y presentaron importantes proyectos.



JxC:

Concejales solicitaron a Provincia que aumente la cantidad de hisopados por Covid-19

