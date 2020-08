La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/ago/2020 JxC:

Como parte de este plan, las concejales de Juntos por el Cambio impulsaron un proyecto de ordenanza para reconocer con el nombre de Héroes de Malvinas III y Federal a dichos barrios. También asignaron nombres a algunas de sus calles. Las concejales de Juntos por el Cambio, Romina Buzzini y Mariela Schvartz se encuentran trabajando de manera conjunta en un importante programa de reordenamiento urbano. El objetivo del mismo es oficializar los nombres de los diferentes barrios que aún no están denominados por ordenanza a fin de facilitar el envío de correspondencias y notificaciones a los vecinos. Como parte de este plan, las ediles impulsaron el primer proyecto de ordenanza para reconocer con el nombre de Héroes de Malvinas III y Federal a dichos barrios que ya eran llamados de esa forma pero tácitamente. Asimismo, asignaron nombres a algunas de las calles de dichos barrios a los efectos de afianzar los principios democráticos amplios que incluyen el respeto a la diversidad de ideas y creencias de todos, rescatando los valores, la memoria histórica, honrando la democracia, los derechos humanos y la diversidad cultural. En el proyecto, proponen registrar la extensión de las calles José Benito Crosio, Isla Soledad y Puerto San Carlos dado que las mismas no poseen de forma oficial su nombre, como así también designar a la calle paralela a Novoa como Segundo Fortunato Viguier, a fin de reconocer a un experimentado ex concejal. En igual sentido, buscan nombrar a la arteria paralela a Puerto San Carlos comprendida entre Viguier y Novoa como Ruben Buks, quien fuera un reconocido comerciantes de la ciudad y querido vecino. Por último, para acompañar y apoyar una iniciativa de su par de otra bancada, Oscar Trujillo, impulsan denominar a la calle que corre paralela a Puerto Argentino, ubicada entre Justo Vigalondo y Ruta 6 como Norberto Aníbal Jendrulek en pos de reconocer al histórico vecino que fue concejal, presidente del HCD, funcionario del Municipio y contador, entre otras, que supo ganarse el cariño de todos los campanenses. "Es un deber cívico y sano ejercicio de construcción de la memoria colectiva la perpetuación de los nombres que supieron dejar huella en el camino del devenir histórico de los pueblos, especialmente de los nombres políticos que supieron ganarse ese espacio y esa trascendencia en el ejercicio de la democracia", enfatizaron Buzzini y Schvartz. En tanto que, adelantaron que continuarán trabajando junto a la Secretaría de Obras, Planeamiento e Ingeniería Urbana analizando el catastro de la ciudad para oficializar por ordenanza más barrios y calles.

