"Clubes TED-Ed es un proceso de crecimiento increíble"

Las familias de los estudiantes ETRR que participaron del programa destacan el entusiasmo que genera en ellos. Además, en diálogo con La Auténtica Defensa, contaron cómo lograron adaptarse al desafío de las clases online. Su hijo Pedro había sido uno de los oradores en la edición 2018 y quedó tan enganchado con la sinergia de los Clubes TED-Ed que cada tanto participa de reuniones que los representantes locales del formato, heredero de las famosas TED Talks que inundan YouTube, realizan en Capital Federal. Pero este año era el turno de participar para Ana Siri, la segunda de sus hijos que asisten a ETRR. "Cuando se metía en sus ensayos yo me iba a la otra punta de la casa porque quería que fuera una sorpresa", cuenta Martina, la mamá. Y afirma: "Acá somos todos fanáticos de los Clubes". "En el caso particular de Ana, vi que logró vencer el temor de estar frente a un montón de personas hablando. Además, le cuesta mucho hablar de ella y en su charla se abrió y compartió sus miedos. Para mi es importantísimo que pueda hablarle a gente que no conoce y de alguna manera ayudar al que le esté pasando lo mismo. Me enorgullece y da felicidad saber que pudo avanzar", comenta. Zulma, mamá de Francisco Jaime, otro de los oradores del ciclo 2020, asegura que su hijo "estuvo súper enganchado" aún a pesar de tener que afrontar la experiencia desde casa. "Eso no lo desmotivó y si la pandemia tuvo algo de positivo, fue hacernos a la familia más partícipes de los ensayos, los nervios previos y todo el backstage, porque en las transmisiones se vio todo el trabajo que hay detrás", asegura. Y agrega: "Toda una experiencia distinta que se diferencia de lo que uno está acostumbrado, que te mueve de tu zona de confort, es un proceso de crecimiento increíble. Y Clubes TED-Ed los pone a los chicos frente al objetivo de transmitir una idea y ponerse en el lugar del oyente, en el punto de vista del otro, para saber cómo le llega. Para un adolescente es todo un reto". Los alumnos que no fueron oradores tuvieron roles de igual importancia, dando soporte desde distintos aspectos para que los episodios tengan una factura de calidad. Bautista Correa formó parte del equipo audiovisual encargado de la filmación y edición contenido, una experiencia -afirma su mamá Inés- "que se tomó muy en serio". "Vi a los chicos muy conectados, entusiasmados, trabajando con mucha responsabilidad y dedicación y pendientes de buscar cosas nuevas y hacer algo distinto. Todo el tiempo se consultaban para ir armando el proyecto, siempre en equipo", relata. Las familias también remarcaron el vínculo de sus hijos con los docentes involucrados en el programa. "Son un modelo de compromiso y pasión por el trabajo. Eso los chicos lo ven y lo absorben", sostiene Zulma. Este año la edición "En Pantuflas" de Clubes TED-Ed se vio apoyada en el sistema de enseñanza remota que la escuela debió montar tras la suspensión de las clases presenciales en marzo. En ese sentido, al comienzo para los alumnos requirió un esfuerzo extra adaptarse a la cursada online. Y para las familias, también. "Al principio fue complicado", reconoció Inés. "Pero Bauti le buscó la vuelta y se pudo organizar, encontrando el rumbo y una organización. Yo vi que se ayudaron mucho entre los chicos. Por ejemplo, una compañera organizó una agenda y se fueron ordenando. Todo es en equipo, lo que les permite seguirle el ritmo a una demanda de trabajos, exigencias y horarios que no cambió". El equipo de orientación de la escuela estuvo siempre acompañando este proceso. "No solo de Bautista, sino que estuvieron pendientes del entorno familiar. En donde ellos detectaban que había un problemática, daban una solución". Martina, mamá de Ana y Pedro Siri, coincide: las clases en casa modificaron la cotidianeidad y a los chicos les costó acomodarse, pero "la respuesta de la escuela fue inmediata: hablaron con ellos y nosotros y nos dieron contención". "Tuvimos reuniones con los equipos de orientación y el acompañamiento fue impecable. También fue muy positivo que a los chicos les dieran los recursos necesarios para continuar con las clases desde casa, porque yo estoy en modo teletrabajo y debíamos tener cada uno su conexión", explica. Por su parte, Zulma, la mamá de Francisco Jaime, afirma que la adaptación fue menos difícil debido, en gran parte, "a que la escuela siempre hizo uso de la tecnología y las nuevas plataformas", aunque los meses pasaron y su hijo quiere volver a las aulas de la ETRR: "Desde ya que no es lo mismo. Francisco lo sobrelleva bien, pero no ve la hora de volver al colegio. Aprender no es solo recibir y sumar conocimiento, sino interacción social y eso, más allá de las videollamadas y los chats, les falta. Bueno, a todos nos pasa".

"Clubes TED-Ed es un proceso de crecimiento increíble"

