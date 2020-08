La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/ago/2020 Efemérides del día de la fecha, 23 de agosto







DÍA DEL INTERNAUTA En este día se conmemora el aniversario número 29 de la primera vez que Sir Tim Berners-Lee, creador de Internet, abrió la web al público. La dificultad para compartir documentos con sus colegas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), por tener cada uno computadoras distintas, impulsó al científico británico a crear Internet. Originalmente, los únicos que podían acceder fueron los científicos del CERN pero, al poco tiempo, se decidió abrirlo al público: "la web es más una creación social que técnica. La diseñé para un efecto social -para ayudar a las personas que trabajan juntas- y no como un juguete técnico. El objetivo último de la web es apoyar y mejorar nuestra existencia en la telaraña mundial". Cabe destacar que la pandemia ha vuelto aún más imprescindible el uso de Internet en la vida cotidiana. "La tecnología digital es vital para casi todos los aspectos de la respuesta a la pandemia, desde las investigaciones para desarrollar una vacuna hasta los modelos de aprendizaje en línea, el comercio electrónico y las herramientas que permiten a cientos de millones de personas estudiar desde la casa" remarcó António Guterres, Secretario General de la ONU. A nivel internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones estimó que, en el año 2019, un total de 4.1 billón de personas eran internautas, es decir, apenas el 53.6% de la población mundial tenía acceso a Internet. A nivel nacional, el INDEC estimó que, en el cuarto trimestre del año pasado,el 79.9% de los argentinos utilizaban Internet. LA SELECCIÓN ARGENTINA SE CONSAGRA BICAMPEÓN OLÍMPICO La primera vez que la selección argentina se consagró campeón olímpico fue en los Juegos Olímpicos Atenas 2004. Previo a esto, la "albiceleste" se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Ámsterdam 1928 y Atlanta 1996. La hazaña lograda en Atenas fue protagonizada por destacadas figuras como Nicolás Burdisso, Javier Mascherano, Javier Saviola, Andrés D´Alessandro y Carlos Tevez que, bajo la dirección de Marcelo Bielsa, vencieron a Paraguay 1 a 0 y marcaron un hito en la historia. En los Juegos Olímpicos Beijing 2008, la selección alcanzó la gloria al coronarse como el campeón indiscutido de la competencia. El equipo al mando de Sergio Batista fue invencible en todos los partidos demostrando una clara superioridad sobre sus rivales. Pese a que el plantel estaba compuesto por grandes jugadores, Ángel Di María terminó convirtiéndose en la revelación del equipo al convertir el gol de la victoria 2 a 1 frente a Holanda en cuartos de final y el tanto que consagró a la "albiceleste" bicampeón olímpico en la final contra Nigeria. SE LANZA "LOVER" Un día como hoy en el año 2019, Taylor Swift lanzaba su séptimo disco "Lover." Tras la polémica y el masivo éxito de su disco anterior, "Reputation"(2017), la cantante estadounidense, afectada profundamente por la "cultura de la cancelación", se inspiró en el amor de sus fans para grabar su siguiente albúm al que definió como una "carta de amor al amor, en toda su gloria enloquecedora, apasionada, emocionante, encantadora, horrible, trágica y maravillosa." Entre las canciones del mismo se encuentran "Me!", "The man", "You need to calm down" y "The archer".



Efemérides del día de la fecha, 23 de agosto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar