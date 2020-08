La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/ago/2020 Festejo del Día del Niño del CEAT Nº 2











Esta pandemia vino a cambiar muchas cosas. Algunos ritmos se enaltecieron y otros se aceleraron. Creció la imaginación y afloró la creatividad, sobre todo para que no caigan los sueños. Justamente, esto motivó a las docentes del CeAT Nº 2 a buscar alternativas frente al festejo del Día del niño. Este año la fiesta NO estuvo en CeAT. Este año los juguetes y las golosinas llegaron a las casa de cada uno de los bebés y niños de nuestra institución; y llegaron de la mano de la seño Marina a bordo de la lancha preparada con una magia especial. Las sorpresas fueron preparadas con mucho amor y dedicación por las señoritas que desde el continente esperaban ver las fotos de las caritas llenas de ilusión de nuestros alumnos. Esta pandemia también nos trajo nuevos amigos, solidarios y desinteresados, como María Rosa Brunetti, quien no sólo nos donó las telas para los títeres sino que además nos confeccionó divertidos almohadoncitos para cada nene. Inmensamente agradecidas con ella. FELIZ DÏA Y FELIZ INFANCIA para todos les deseamos las seños: Marina, Mónica, Graciela, Lorena; Romina Y Alicia.











