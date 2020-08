La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/ago/2020 Se cumplen diez años de "Los Dos Mininos"







Fue el primer largometraje de cine independiente realizado en nuestra ciudad y con actores locales. La Auténtica Defensa habló con algunos participantes para recordar aquellos tiempos. Este mes se cumplen diez años de cuando se terminara de realizar el largometraje "Los Dos Mininos". En abril de 2011 toda la comunidad campanense pudo disfrutar del estreno en forma libre y gratuita. La Auténtica Defensa recuerda el back de la primera producción cinematográfica protagonizada por vecinos de nuestra ciudad y que se sumaran, con su desinteresado aporte, al "Séptimo Arte". La idea surgió a partir de una charla que mantuvo Claudio Almirón con Héctor Herrera (en su momento Profesor del Taller de Teatro Municipal de Adultos) y Daniel Pelayo (Director de la película): "Deseamos hacer un corto, teníamos ganas de poder reflejar con la imagen una historia. El corto dejó de serlo y el ambicioso proyecto fue tomando formas hasta convertirse en un largometraje" recuerda Herrera en diálogo con La Auténtica Defensa. "El encarar este proyecto, me llenó de adrenalina, leer el guión, pensar en el guión técnico, los encuadres, etc., fue fabuloso. Lo atractivo también fue apostar a un proyecto que mostraba la ciudad de Campana en su aniversario y el bicentenario de Argentina. Editar la película, es otra etapa hermosa de la producción, donde se va viendo poco a poco su resultado", se acuerda Daniel Pelayo, sobre su primera producción como realizador en un largometraje a cargo de "DRP producciones". Para la realización de este filme, se contó con un elenco protagónico integrado, entre tantos, por Sofía Herrera, Claudio Almirón, Javier Marizaldi, Paula Ceppi, Héctor Herrera y Hugo Nowontny, como también con la actuación de Andrea Panno y Claudio Valerio y la participación especial de Miguel Dao. Con un libro de Héctor Herrera, "Los dos mininos" narra una atrapante historia policial, mezclada con misterio y pasión. En el marco del bicentenario argentino, se lleva a cabo un importante intercambio sociocultural con los Estados Unidos. Por ello, el estado norteamericano decide enviar a nuestro país una importante colección de cuadros, y dos pequeños diamantes, conocidos como "los dos mininos". Se trata de piezas que poseen un alto valor en el mercado mundial. Dado que se conmemora el 125 aniversario de la fundación de la ciudad de Campana, desde la Presidencia de la Nación Argentina se determina que la exposición de estos objetos debe realizarse en la ciudad de Campana, durante dos días. Este acontecimiento despierta el interés y la codicia del círculo internacional de delincuentes de joyas. Algunos de ellos, muy conocidos, llegan hasta la ciudad con la intención de robarse los diamantes. En contrapartida, el FBI, Interpol, y la DIDE, montan un importante operativo de seguridad alrededor del lugar donde ocurre la exposición. ¿Serán robados los diamantes?; ¿Triunfa la ley?... Amor, pasión, muerte, locura y misterio, a los que se suma, además, una extraña maldición sobre los diamantes, son las directrices de este film. "Es el primer film de cine independiente filmado en Campana que, dado que contiene algunas escenas de violencia es apto para menores de 13 años" comenta Claudio Valerio. "Es una película histórica que además contó en su momento con la colaboración de la Municipalidad de Campana, la policía y con el CIMOPU que colaboraron con sus instalaciones y vehículos", detalla Héctor Herrera. Las primeras tomas se realizaron en Aeroparque y Costanera de Capital Federal. Luego todas las locaciones fueron de nuestra ciudad. Sin dudas siempre es lindo recordar momentos gratos junto a tantos amigos y eso es lo que les pasa a los integrantes de este film "ha sido un desafío extraordinario, donde participó mucha gente de la ciudad, con y sin experiencia en la actuación, y en lo técnico, pero con un gran entusiasmo en hacerla. Al mirar Los dos Mininos, veo el crecimiento de muchos actores y técnicos que al día de hoy, aún tienen esa fuerza de hacer cine independiente. Me llena de orgullo y placer que Los dos Mininos, quede en la historia de Campana", sintetiza Pelayo. Los mininos fue una iniciativa de un grupo de entusiastas vecinos campanenses que hicieron, y hacen actualmente, su aporte a la cultura de la ciudad. En YouTube ser puede ver un avance del film: RECONOCIMIENTOS Y DIFUSIÓN El largometraje además de nuestra ciudad fue presentado en festivales de la localidad de Saladillo, Escobar, Baradero, San Pedro entre otros. También en Zárate donde obtuvieron el premio Alas de dicha ciudad como mejor película y una colaboración al momento artístico. Los dos mininos formó parte del 25º Certamen de Cine Latinoamericano en Toulouse (Francia) siendo una de las dos mil películas presentadas. En teatros de Capital Federal fue presentada como por ejemplo se difundió en el cine del Congreso junto a la película "Belgrano" donde trabaja Pablo Echarri.

El elenco protagónico del filme Los Dos Mininos.

