Dra. Cecilia López

En los últimos años la VITAMINA D ha tomado importancia en la prevención en todas las especialidades médicas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las funciones de la Vitamina D? - Efecto protector sobre las fracturas ya que participa en el metabolismo del calcio -fósforo (densidad ósea) con prevención y mejoría de osteoporosis. - Interviene en la fuerza muscular previniendo las caídas. - Actúa en la inmunidad contra infecciones. - Prevención de cáncer. - Hipertensión Arterial. - Enfermedad cardiovascular. ¿Consumo suficiente vitamina D? La mejor forma es realizar un análisis de sangre con dosaje de VITAMINA D y así saber si tengo déficit o exceso, en general los niveles menores de 30 nmol/L son bajos para la salud de los huesos y los niveles superiores a 125 nmol/L sean demasiados elevados. ¿APORTA VITAMINA D LA LUZ DEL SOL? La piel produce vitamina D al exponerse directamente a la luz solar durante 30 minutos al día, de esta manera la mayoría de las personas cumplen con sus requerimientos diarios de Vitamina D. La piel expuesta a la luz solar a través de una ventana, los días nublados, estar a la sombra y tomar sol con protector solar no produce VIT D. Sin embargo, a pesar de la importancia de tomar sol para sintetizar Vitamina D es prudente limitar la exposición de la piel al sol para reducir el riesgo de Cáncer de piel, protegiéndose de los horarios nocivos no tomar sol después de las 10 hs hasta las 15 hs y de ser inevitable usar protector solar sobre todo en las áreas expuestas de las personas que trabajan al sol en ese horario. ¿QUE OTRAS FORMAS OBTENGO vitamina D? El aporte más importante de vitamina D es el sol. Además, también proviene de los alimentos, somos lo que comemos, y la cantidad de la ingesta depende de la edad, el déficit en sangre y la patología de cada paciente. Entre los alimentos se encuentran el salmón, atún, caballa, el queso, la yema del huevo, hongos, la leche de vaca fortificada, leche de soja fortificada, leche de almendras fortificada y cereales fortificados. Es importante aprender a leer las etiquetas de los productos que consumimos. También existen suplementos farmacológicos. ¿QUE PASA SI NO CONSUMO vitamina D? El déficit se ha relacionado con ciertos tumores, enfermedades autoinmunes, cardiacas, hipertensión arterial, diabetes y depresión. En los niños causa raquitismo (hoy poco frecuente) donde los huesos se debilitan y se deforman y en los adultos causa osteomalacia dolor óseo con debilidad muscular y osteoporosis con riesgo de fracturas. El 30% de las mujeres y el 10% de los hombres presentará algún tipo de fractura osteoporótica a lo largo de su vida. La fractura de cadera genera en la tercera edad aumento de la mortalidad. De lo expuesto es importante resaltar la importancia de esta medida preventiva SOL con cuidado y alimentación con aporte de VIT.D desde la infancia que permita tener huesos saludables, informar a las mujeres en la menopausia para evitar fracturas y también alertar a los hombres a realizar la consulta médica preventiva. Dra. Cecilia López - MP 54620 - Centro Médico Rawson

Centro Médico Rawson:

Prevención; Tomar sol para obtener Vitamina D

Por Dra. Cecilia López

