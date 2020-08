Síndrome Urémico Hemolítico: ¿Qué es y cómo prevenir esta enfermedad?

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad que afecta generalmente a bebés y niños, aunque los adultos y adultos mayores también pueden verse afectados. La forma más común se produce por el consumo de agua o alimentos contaminados con cepas de la bacteria Escherichia coli, más conocida como E. coli enterohemorrágica. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, Argentina tiene la tasa más alta del mundo de esta enfermedad en niños menores de cinco años (8,5 casos por cada 100 mil niños). Asimismo, el Síndrome Urémico Hemolítico es la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños y origina el 20% de los trasplantes de riñón pediátricos. ¿Cómo se transmite? Según la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica de OSPEDYC esta enfermedad se transmite a través del consumo de alimentos contaminados, como por ejemplo carne picada de vaca y aves sin cocción completa o alimentos preparados con estos ingredientes, como hamburguesas, salame, arrollados de carne, etc. Asimismo, la bacteria Escherichia coli puede estar presente en la leche sin pasteurizar y en productos lácteos elaborados a partir de ella. Otra fuente de contagio puede ser el agua contaminada, y los vegetales -sin sanitizar- que se consumen crudos. Siguiendo a El Haj, el contagio también se puede producir de persona a persona por prácticas higiénicas inadecuadas, y mediante la contaminación cruzada -es decir el contacto de alimentos contaminados con otros no contaminados. "El primer síntoma que se presenta es la diarrea, que puede ser sanguinolenta. Luego, las toxinas eliminadas por la bacteria pueden dañar los intestinos y esparcirse por la sangre hasta los riñones. El SUH puede desarrollarse en el transcurso de una semana tras la aparición de la diarrea y es considerado como la causa más común de insuficiencia renal en niños", explica la profesional médica. ¿Cómo prevenirla? La Dra. Valeria El Haj, comparte algunas medidas sencillas para prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico: - Lavarse las manos con agua y jabón antes de cocinar y comer, y después de cambiar pañales, ir al baño, manipular alimentos crudos, trabajar la tierra, y haber estado en la calle. - Lavar cuidadosamente las frutas y verduras, en especial si se van a consumir crudas. - Utilizar agua segura para beber, cocinar e higienizarse. - Cocinar alimentos a temperaturas elevadas, para asegurar la destrucción de la bacteria (en especial la carne picada: cocinar hasta que no queden partes rojas o rosadas) - Consumir leche y otros lácteos pasteurizados y conservados en la heladera. - Cumplir con las normas de sanidad durante la elaboración de alimentos. - Limpiar bien la mesada, utensilios y tablas previo y luego de apoyar alimentos crudos. - Evitar el contacto entre las carnes crudas con otros alimentos. "El Síndrome Urémico Hemolítico se diagnostica cuando los pacientes presentan los siguientes signos: Trombocitopenia -baja cantidad de plaquetas-, Anemia hemolítica microangiopática -causada por el daño a los glóbulos rojos- y disminución de la función renal, en ciertos casos con una disminución de la diuresis (oliguria) o la incapacidad total para producir orina (anuria). Además, los pacientes pueden desarrollar hipertensión y edema o hinchazón", explica la Dra. El Haj. En caso de que una persona haya sido diagnosticada con Síndrome Urémico Hemolítico, se recomienda evitar que concurra a ámbitos comunitarios cerrados, como el jardín de infantes, la escuela y las colonias, etc. Además, se debe evitar el consumo de antibióticos y antidiarreicos, ya que pueden agravar la evolución de la enfermedad.



Síndrome Urémico Hemolítico: ¿Qué es y cómo prevenir esta enfermedad?

