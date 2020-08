La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/ago/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El Señor llama a tu puerta"

Por Mirta Dappiano











"He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo".(Apocalipsis 3:20) Es Jesús quien nos dice; si alguno abre, … entrare a él. … Como verán, el Señor no obliga, ni fuerza la puerta, sino que espera nuestra respuesta. El abrir la puerta a Jesús, es lo opuesto a encerrarse en si mismo, y a querer resolver por sí mismo nuestros problemas. Al abrir nuestro corazón y pedirle a Jesús que entre a nuestras vidas, uno recibe la luz de Dios.Es un acto de amor y un impulso de vida, de confianza en Dios. ¿Cómo podremos abrirle la puerta de nuestra vida a Jesús? Primeramente, es necesario "el arrepentimiento" para con Dios, y pedirle que nos regale de su fe, para tener ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, porque sin Fe es imposible agradar a Dios. Arrepentirse es en primer lugar tomar conciencia de que estamos separados de Dios, alejados de Él, a causa de nuestras malas acciones anteriores, intenciones y nuestros malos pensamientos. Los invito a hablar con Él y confesarle a Dios todas esas cosas, que a Él le ofenden y quizás pesan sobre tu conciencia. Y puedan ahora creer en que Jesucristo que murió para pagar nuestros pecados y que resucitó como prueba de hacer efectivo ese perdón. Les digo que los que ya hace tiempo que estamos en el camino del Señor, también necesitamos invitarlo al centro de nuestros problemas para que seamos sostenidos y fortalecidos por su presencia, y poder atravesar con la paz que Él nos da, nuestras dificultades, y superar nuestras dudas y ser liberados de nuestros temores mediante la oración, (hablar con Dios). Cuando nuestro corazón acepta a Jesús, El está cada día conviviendo con nosotros, para guiarnos, sostenernos, dándonos paz, alegría, y si hace falta consuelo, en los tiempos que estamos viviendo, dándonos promesas que se hacen realidad. "Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán". (Isaías 40:31) Que Dios cuide de los habitantes de esta ciudad, de nuestro país y del mundo todo. El momento de elegir abrir la puerta del corazón a Jesús es hoy, es imprescindible invitarlo a entrar, para que empiece el cambio en nuestras vidas y nuestras situaciones particulares. No retarde su decisión, el que busca encuentra, Él ya lo está buscando a Ud. ¿Quiere saber mas de este Jesús interesado en entrar en su vida? Busque una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia", ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Mirta Dappiano Varela 447- Ex-Rivadavia - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



