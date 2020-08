La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/ago/2020 Primera Nacional:

Campanenses; Germán águila es nuevo refuerzo de Brown de Adrogué











NOTICIA RELACIONADA: Campanenses:

Gritó "Fonito" en Ecuador El delantero campanense pegó el salto desde la Primera C, después de arrancar el año jugando en Victoriano Arenas. En tanto, se confirmó el arribo de Juan Ignacio Mercier a Mitre de Santiago del Estero. El mercado de pases de la Primera Nacional ha ganado ritmo en los últimos días y, entre la gran cantidad de movimientos confirmados recientemente, dos corresponden a jugadores campanenses. La gran novedad la protagonizó Germán Águila (22 años), quien se convirtió en nuevo jugador de Brown de Adrogué. "Estoy muy feliz por este gran paso en mi carrera", escribió en sus redes sociales junto a la foto de la firma del contrato. Cuando todavía se encontraba en las divisiones juveniles de Villa Dálmine, el atacante pasó a préstamo a Puerto Nuevo y su gran campaña en el Auriazul (seis goles en la primera rueda) lo llevó a firmar contrato profesional con el Violeta para luego seguir su carrera en Argentino de Merlo (Primera D) y, a la temporada siguiente, en Midland (Primera C). Posteriormente, al no estar en la consideración de Lucas Bovaglio, rescindió su vínculo con la institución de Mitre y Puccini y siguió peléandola en la Primera C, con pasos por Luján y Victoriano Arenas, equipo al que arribó en este 2020 y en el que marcó tres goles en las pocas fechas que pudo disputar antes de la suspensión de la actividad por la pandemia de coronavirus. Con la llegada de Águila, Brown sigue agregando refuerzos a su plantilla, luego de haber confirmado las incorporaciones del defensor Agustín Vallejos, los mediocampistas Matías Sproat y Jacobo Mansilla y los delanteros Joel Martínez y Facundo Bruera. POLOLO A SANTIAGO Si bien ya se conocía que estaban avanzadas las negociaciones, ayer se confirmó finalmente la incorporación de Juan Ignacio Mercier (40 años) a Mitre de Santiago del Estero (acuerdo por 18 meses). Después de su paso por San Martín de Tucumán, el mediocampista campanense continuará en la categoría y lo hará en una institución que se está reforzando con nombres importantes. De hecho, "Pololo" será compañero de tres jugadores que han tenido pasos exitosos por Villa Dálmine en la Primera Nacional como lo son Rubén Zamponi, Franco Flores y Ezequiel Cérica. Será el undécimo club en la carrera profesional de Mercier, quien comenzó en Flandria en la Primera B Metropolitana y luego pasó por Deportivo Morón, Tristán Suárez, Platense, Argentinos Juniors, Al-Nasr Riyadh (Arabia Saudita), Al-Wasl (Emiratos Árabes Unidos), San Lorenzo, Atlético Tucumán y San Martín de Tucumán.

AGUILA TIENE 22 AÑOS Y SE FORMÓ EN LAS DIVISIONES JUVENILES DE VILLA DÁLMINE.





“POLOLO" ESTAMPÓ SU FIRMA Y ES REFUERZO AURINEGRO.

#Campanenses El delantero Germán Águila (22 años), formado en las divisiones juveniles de Villa Dálmine, es refuerzo de Brown de Adrogué. Anteriormente pasó por Puerto Nuevo, Argentino de Merlo, Midland, Luján y Victoriano Arenas. pic.twitter.com/3xMtekWcGS — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 22, 2020 #Campanenses Juan Ignacio Mercier (40 años) seguirá en la Primera Nacional después de su paso por San Martín de Tucumán: hoy fue confirmado oficialmente como nuevo refuerzo de Mitre de Santiago del Estero. pic.twitter.com/B9woEJCx8g — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 22, 2020

Primera Nacional:

Campanenses; Germán águila es nuevo refuerzo de Brown de Adrogué

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar