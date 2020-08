La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/ago/2020 Breves: Fútbol

23 de Agosto de 2020







GALLARDO (h) POSITIVO Nahuel Gallardo, hijo del entrenador de River Plate, dio positivo de coronavirus. Aunque no comparte casa con Marcelo, se desconoce si el lateral izquierdo de 22 años, que actualmente se encuentra en Defensa y Justicia, ha mantenido contacto con el Muñeco en los últimos días. UN COLOMBIANO SE VA El mediocampista Juan Fernando Quintero continuará su carrera en China una vez que se definan detalles de su transferencia al Shenzen FC. Según trascendió, River Plate recibirá una suma cercana a los 10 millones de dólares. Juanfer disputó 61 partidos en el Millonario y anotó 12 goles, uno de ellos fue el recordado 2-1 en la final de Copa Libertadores frente a Boca en Madrid. UN COLOMBIANO VUELVE Luego de la partida de Emanuel Reynoso a la MLS, Boca Juniors hizo oficial el retorno de Edwin Cardona a la institución. El mediocampista llegará desde Tijuana a préstamo por 18 meses, sin opción de compra. Se trata del segundo refuerzo que confirma el Xeneize después del retorno del arquero Javier García. BAYERN VS PSG Bayern Munich y Paris Saint Germain definirán hoy al nuevo campeón de la Champions League cuando se enfrenten desde las 16.00 (hora argentina) en Lisboa, Portugal (transmiten ESPN y Fox Sports). El conjunto alemán llega como candidato tras su resonante victoria de Cuartos de Final ante Barcelona, mientras el PSG busca su primer título en esta competencia y para ello cuenta con el aporte de los argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi. LIGA FRANCESA En la continuidad de la primera fecha de la Ligue 1 2020/21, ayer se disputaron dos encuentros: Dijon 0-1 Angers y Lille 1-1 Rennes. Hoy jugarán: Monaco vs Reims, Lorient vs RC Strasbourg, Nimes vs Brest y Niza vs Lense. LIDERA "CHACHO" En duelo de puntero, Inter de Porto Alegre, conjunto dirigido por Eduardo Coudet, venció 1-0 a Atlético Mineiro, conducido por Jorge Sampaoli. De esta manera, el elenco gaucho quedó como único líder del Brasileirao con 12 puntos. Para este compromiso, "Chacho" dispuso que Renzo Saravia y Víctor Cuesta inicien como titulares; y que Damián Musto y Andrés D´Alessandro ingresen en el segundo tiempo. SALVÓ EL LIDERAZGO En el inicio de la séptima fecha del Apertura de Uruguay, Rentistas se recuperó de un 0-2 ante Peñarol y llegó al empate 2-2 que le permitió mantenerse como único líder con 13 puntos. Con 12 quedó segundo Progreso, que ayer derrotó 1-0 a Danubio. Además, Deportivo Maldonado venció 1-0 a River Plate. Hoy se enfrentan Wanderers y Cerro Largo, que tienen 10 unidades y la posibilidad de igualar la línea de Rentistas en la cima. MÉXICO: FECHA 6 En el inicio de la sexta fecha de la liga mexicana, Necaxa venció 2-1 a Santos Laguna, mientras Juárez y León igualaron 0-0. Ayer, en tanto, Atlas superó 1-0 a Querétaro. Los otros dos partidos de anoche, Tigres vs Pumas y América vs Monterrey, se jugaban al cierre de esta edición.



Breves: Fútbol

23 de Agosto de 2020

