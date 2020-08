Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

HABILITAR: Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó que esta semana se abrirán las puertas del autódromo para pruebas de los equipos del automovilismo argentino. Quisiéramos que todas las categorías vengan al autódromo, pero hay una primera etapa, con 16 equipos como máximo, y después iremos viendo de incorporar más. Autorizaremos un corredor, más tres colaboradores, con todas las medidas sanitarias establecidas; tapabocas, alcohol en gel, distanciamiento social y todo lo que tiene que ver con el cuidado de los protagonistas", indicó el funcionario. SUMARSE: Barnetche en su debut en la Clase A del Procar 4000 cuando se reactive el automovilismo. La Dodge ex Juan Eguia será la que manejará Facundo Barnetche en su debut en la Clase A del Procar4000 cuando se reactive el automovilismo. Raúl y Facundo Barnetche, padre e hijo, se sumarán a la Clase A del Procar4000 cuando se reactive el deporte motor. CARAS: El Procar4000 sigue sumando pilotos en el receso de la cuarentena. Raúl y Facundo Barnetche serán las caras nuevas que tendrá la Clase A cuando regrese y se reactive el campeonato 2020. Los pilotos de la zona de Mercedes están trabajando junto al Carlos Zorzoli en un Torino y una Dodge para ponerlos en pista con el objetivo de ser competitivos en una de las categorías más difíciles que tiene el Procar4000 EQUIPO: Alan Ruggiero, quien días atrás anunció su desvinculación del equipo de Mauro Giallombardo tras apenas dos fechas, está a la espera de que la ACTC anuncie oficialmente la fecha y la forma en que volverá el Turismo Carretera para poder salir a buscar equipo.La realidad es que no hablé con ninguno. Estoy esperando que se confirme la fecha para poder avanzar con el tema de cómo seguir, siempre con Ford", contó a Campeones el piloto porteño. DAÑOS: Tras el fuerte golpe en las pruebas libres en La Plata, el Ford de Carlos Rodríguez del TC REGIONAL sufrió severos daños en el sector posterior, tanto en la carrocería como en la jaula y anclajes.Es por eso que se trabaja actualmente en el armado del auto, con una nueva sección de caños en reemplazo de los rotos.Tras una conversación con Carlos, el nos contaba sus planes deportivos para el arranque post-pandemia "El auto está casi completo, tras todo lo que hubo que cortar y cambiar, porque fue un golpe muy fuerte.Se cortó literalmente a la mitad, se puso sobre la cama para enderezarlo y a partir de ahí se reconstruyó. La tarea estuvo a cargo de los hermanos Daniel y Fabián Falcon , de dilatada experiencia en Turismo Carretera y Top Race, y se hizo todo en nuestro galpón. MOVIMIENTOS: Con el objetivo de dejar lugar para sumar nuevos eventos, el Rally de Turquía se adelanta una semana y se disputará del 18 al 20 de septiembre. El Rally de Turquía adelantará su fecha en el nuevo calendario del Rally Mundial, categoría que reanudará su campeonato en septiembre. El movimiento da lugar a la posibilidad de sumar nuevos eventos en la segunda parte de este año.A pesar de que algunos rumores hablan de que la organización atraviesa problemas económicos, la competencia turca sigue en pie y ahora se disputará una semana antes de lo que se había previsto originalmente. La cita se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre, dejando atrás la fecha del 24 al 27 que se había pactado inicialmente. VOLVER: En las próximas horas estará retornando a nuestro país Franco Girolami, luego de su satisfactoria incursión en TCR italiano, categoría en la cual cumplió sus primeras carreras en Europa, con el Honda del equipo MM Motorsport, a bordo del cual compitió y tuvo destacada labor en Mugello, subiendo al podio, y Misano Girolami, quien primero establecerá una conexión aérea entre Barcelona y París, y desde la capital francesa a Ezeiza, tiene ya planificado sus próximas actividades con el Fiat Racing Team de Súper TC2000, que dirige Ulises Armellini en San Nicolás, y con el cual estará compitiendo en la temporada. NUEVO: La jaula al desnudo de la Chevy con la que Matías Lucero volverá en 2021 a la Clase A del Procar4000.El equipo que dirige Maxi Lucero está trabajando para poner en pista una Chevy que se está haciendo totalmente a nueva con la que Matías Lucero volverá a la Clase A del Procar4000. Los equipos siguen trabajando en plena cuarentena. Tratan de no dejar nada librado al azar y uno de ellos es el Maxi Lucero Racing que afronta un nuevo proyecto junto a Matías Lucero. TRABAJO: En la zona de Merlo, Adrián Rodríguez está trabajando con todos los autos que pondrá en pista cuando se reactive el automovilismo y ALMA inicie un nuevo campeonato.El taller del AR Potenciación con los autos que pondrá en pista en el campeonato 2020 de ALMA cuando se reactive el automovilismo.Hay equipos que no descansan y aprovechan este largo receso para trabajar en los autos de carrera que estarán presentes cuando se reactive el automovilismo deportivo y de una vez por todas arranque el campeonato 2020 de ALMA. Sin dudas que se está haciendo larga la dulce espera. APROVECHAR: El cordobés aprovechó la habilitación del trazado y giró con un auto de la Clase 2 del Córdoba Pista del Juárez Competición. Matías Cravero se convirtió en otro de los pilotos del TC2000 que pudo salir nuevamente a pista durante la pandemia del Coronavirus, la cual detuvo la temporada 2020 tras disputarse la primera fecha, el pasado 8 de marzo. El piloto cordobés giró con un auto de la Clase 2 del Córdoba Pista en el autódromo Oscar Cabalén. JUNTOS: Después de mucho tiempo dos categorías de las principales de nuestro país estarían compartiendo autódromo, y eso es lo que sucedería el fin de semana del 13 de diciembre con el Turismo Nacional y Turismo Carretera. Al conocerse los calendarios para regresar tras la cuarentena, pudo verse que en dicha fecha habrá coincidencia, medida que fue tomada tras reorganizar lo que resta del año. CANTIDAD: Al compartir una buena cantidad de pilotos, que corren tanto en Turismo Carretera como en la Clase 3 del Turismo Nacional, en dicho fin de semana tendrán doble actividad, y será justo para el coronación del TN y donde a su vez se llevará a cabo la penúltima fecha del TC. Veremos si finalmente se concreta y que autódromo se designa para llevar adelante ese evento. TARTARA COMPETICION: Repuestos nuevos y usados, elementos de competición, mecanizados en blocks y tapas, indumentaria, preparación y reparación de motores y cajas, atención de autos completos, banco de pruebas para motores, banco de pruebas a rodillos para autos, amortiguadores especiales.. Ruta 193 km 6,5 Zarate BsAs Tel 03487437979 SUBIR: Ansioso por comenzar su nueva etapa dentro del Turismo Carretera, Josito Di Palma ya se subió al Ford que se encuentra alistando el equipo de Julio Catalán Magni en el taller de Arrecifes.La flamante incorporación de la escuadra se midió la butaca y dejó lista la posición de manejo, mientras avanzan en el armado del auto que ya fue pintado y totalmente reacondicionado.Dejamos lista la posición de la butaca en el FORDCITO (como dice Valentino), viene muy bien con los trabajos y con muchas ganas de arrancar", escribió Di Palma en sus redes sociales. PRUEBAS: El COE emitió el protocolo con el que los distintos escenarios podrán reactivar los ensayos a partir de mañana. El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) autorizó el protocolo para realizar pruebas de automovilismo en los distintos autódromos de la provincia de Córdoba. De esta manera, Alta Gracia podrá reanudar su actividad a partir de mañana.Dentro de los puntos establecidos en el plan de contingencia, el COE señaló que los ensayos se solicitarán mediante un sistema de turnos, mientras que el horario permitido será de 10 a 18hs. Además, la capacidad de la zona de boxes se empleará en un 50% y debe haber una distancia de 25 metros entre los equipos. ADQUIRIR: Si bien no se tiene la información completa es muy posible que tras la cuarenta el piloto ca Campana comience los trabajos en el fiat 600 adquirido para volver el próximo año a la alta competencia y si bien no definió en que categoría PABLO VILLAVERDE esta muy entusiasmado con este proyecto de ocupar una butaca en un auto de carrera por aquello que nunca se apaga la velita en el piloto y con su equipo ya estan pensando cuando y donde se harán los trabajos en el auto que ya venia corriendo. RETRO: Desde la productora del envió televisivo del automovilismo zonal MOTORSPORT nos hacen saber que en los festejo de sus primeros veinte años al aire ininterrumpidos y con mas del mil cien programas se esta poniendo al aire ese material de tantos años con los protagonista y sus carreras lo que cayo muy bien entre los seguidores de este emprendimiento periodístico abocado al mundo tuerca. TROMPAS: A través de su cuenta de Twitter, el equipo Alifraco Sport hizo la presentación oficial del primer prototipo de trompa con silueta similar al modelo original para el Turismo Carretera. El prototipo comenzó a armarse con la base de una trompa actual, sobre la que se injertó la parrilla delantera y la parte superior del capot de un Ford Falcon. La misma está puesta sobre el auto que conduce el mendocino Julián Santero, quien integra la escuadra de Walter Alifraco, encargado de este proyecto por parte de la ACTC HISTORIA: Brad Binder consiguió su bautismo triunfal en la categoría reina en su tercera carrera dentro de la divisional. Además le dio la primera victoria a KTM.El fin de semana del MotoGP con el Gran Premio de República en el circuito de Brno quedó en la historia de manera inesperada, ya que Brad Binder consiguió el triunfo y logró varios hitos. Se convirtió en el primer sudafricano en vencer en la categoría reina y además le dio el primer festejo a KTM dentro de la divisional máxima. ENTUSIASMADO: El regreso del automovilismo comienza a provocar que los muchachos esten nerviosos por volver a la alta competencia y don Hugo Mauro anda por este tramita de querer volver y mas aun que la categoría que correr en el autodromo de Concepcion del Uruguay tiene todo habilitado para realizar competencias y hasta se puede probar lo que aun pone mas entusiasmado al piloto de Campana que ya va a comenzar a trabajar con sus amigos como para acompañar esta posible retorno LLEGANDO: Esta llegando el Ford amarillo del histórico Beto Crundall. El piloto de Mariano Acosta regresa a la divisional GTB acompañado de otro campeón de la categoría, el veloz Valerio Diamante. De la mano del Tártara Competición, y con el #55 en los laterales, este binomio buscará pelear bien adelante desde el inicio de la temporada, una vez que finalice la cuarentena. ABUELO: La llegada de LORENZO sin duda llego con un pan bajo del brazo para que el abuelo DANIEL BERRA este disfrutando este hermoso momento que te brinda la vida y el motorista de Lima esta muy entusiasmado y ya varias fotos lo muestran muy pegado con el nuevo integrante de la dinastia. MOTIVAR: Lewis Hamilton, defensor acérrimo contra el racismo, dijo que cambiaría su séptimo campeonato mundial por más diversidad y manifestó que se inspiró en Ayrton Senna Lewis Hamilton trabaja desde este año en ser mucho más que un piloto de Fórmula 1.Cuando un periodista le preguntó si cambiaría su séptimo título po la diversidad, Lewis manifestó un si rotundo. COINCIDENCIAS: El Top Race, con una fecha corrida, también tiene su calendario tentativo tras la reunión del viernes pasado entre autoridades de la ACTC y de la CDA del ACA. En el mismo figuran seis fechas, cinco de ellas disputándose este mismo año y todas condiciendo con el Turismo Carretera.Al igual que el Súper TC2000, la categoría terminará su torneo en 2021, aunque resta definir las fechas que se utilizarán, ya que solamente aparece la del 21 de febrero. La idea es terminar en mayo.Según pudo saber, la reanudación se daría en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, escenario que albergaría la mayoría de las competencias. También podría haber una incursión por el circuito entrerriano de Concepción del Uruguay, el mismo que el pasado 15 de marzo albergó la primera fecha. CINTURÓN: Charles Leclerc abandonó prematuramente el Gran Premio de España por un problema eléctrico sin embargo intentó seguir en pista y lo hizo con sus cinturones desabrochados Charle Leclerc no tuvo un buen domingo en Barcelona. El monegasco abandonó en el GP de España tras una falla eléctrica. Luego de hacer un trompo su motor se detuvo, intentó sin éxito arrancar la Ferrari que se paró en la vuelta 37 y se desató los cinturones de seguridad para bajar del auto. RECAUDA: Ford recaudó casi un millón de euros a través de Ford Motor Company Fund para pelear contra el Coronavirus. Con esta cantidad ayudará a 47 organizaciones comunitarias en 20 paísesFord consiguó recaudar algo más de un millón de dólares, casi uno de euros, para pelear contra el Covid-19. Ford Motor Company ha logrado alcanzar este monto gracias a las donaciones de empleados del propio fabricante y del público en general. El programa de donaciones de la marca del óvalo se estableció en abril para contribuir a frenar la pandemia. El programa Ford Donation Match ayudó a 47 organizaciones sin ánimo de lucro y grupos comunitarios de 20 países y 14 estados de USA. ABARATAR: Acá todos sabemos como funciona el automovilismo en este país y sin bien nosotros los pilotos ponemos lo mejor para ir a correr ,por esas cuestiones de hacer lo que nos gustar y por esa pasión que llevamos también deben saber que hay que lograr abaratar los gastos sin dudarlos, desde la categoría,la federación,los mecánicos,los autrdromos, haber acá estamos todos incluidos y darnos cuenta que hoy todos queremos correr y seguro estaremos en la primera carrera pero lo importante sera que después sigamos participando del campeonato y achicar los números ayudara a que la mayoría siga en pista se entiende,ojala que nos bajen los números de los costos para que también sea mas competitivo el tema...lo dijo Leandro Cracco. CALENDARIO: Tras la reunión que llevaron a cabo Hugo Mazzacane y Fernando Miori, en representación de la Asociación Corredores Turismo Carretera, y Carlos García Remohí y Diego Mesa, por parte de la CDA del Automóvil Club Argentino, se consensuó cómo continuaría el calendario 2020 del automovilismo argentino, sujeto a aprobación y autorización de las autoridades nacionales. De acuerdo al anuncio, la categoría Turismo Carretera tiene previsto comenzar el 30 de agosto, y culminar su certamen 2020 el 20 de diciembre, conformando así un calendario de diez (10) fechas, sumando a las ya realizadas en Viedma y Neuquén, junto a TC Pista. 3º fecha: 30 de agosto. 4º fecha: 6 de septiembre. 5º fecha: 4 de octubre.6º fecha: 11 de octubre.7º fecha: 8 de noviembre- 8º fecha: 15 de noviembre. 9º fecha: 13 de diciembre 10º fecha: 20 de diciembre. TC PICK UP: Con respecto a TC Pick Up, TC Mouras y TC Pista Mouras, su reinicio de campeonato sería el 20 de septiembre, y se correrán un total de ocho (8) fechas, hasta el 6 de noviembre, completando el calendario con las competencias disputadas en Concepción del Uruguay y las dos en La Plata. 3º fecha: 20 de septiembre- 4º fecha: 27 de septiembre. 5º fecha: 25 de octubre. 6º fecha: 1 de noviembre. 7º fecha: 29 de noviembre. - 8º fecha: 6 de diciembre BAJA: El Turismo Carretera podría volver el próximo 30 de agosto a las pistas, pero ya hay un piloto que confirmó que no estará presente. , el Turismo Carretera regresaría a la actividad el próximo 30 de agosto en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata. Pero ya hay un piloto que no estará presente. y para dicha vuelta un piloto no estará presente. Se trata de Juan Martín Bruno, el piloto del Canapino Sports no podrá competir por problemas presupuestarios. Además, el representante de Saladillo está haciendo todos los esfuerzos para poder volver lo antes posible a las pistas y obviamente al Turismo Carretera.

