La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/ago/2020 Breves: Deportivas

23 de Agosto de 2020







LE APUNTA AL NIPÓN A los 45 años y después de seis sin pelear profesionalmente, Sergio Martínez venció el viernes al español José Fandiño por nocaut técnico en el 7º round. Y tras el combate manifestó su deseo de volver a disputar un título mundial, apuntándole al japonés Ryota Murata, dueño del cinturón de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). "Maravilla" aseguró que se trata del "más accesible" entre los campeones de esa categoría. ABANDONO DE ROSSI En Interlagos, donde se está disputando la segunda fecha de la temporada del Stock Car de Brasil, el argentino Matías Rossi (Toyota) no pudo completar la primera carrera del fin de semana: desertó a falta de cuatro vueltas, cuando se encontraba en la 17ª posición y después de sufrir un golpe del auto de Ghillerme Salas. La actividad para el piloto de Del Viso continuará hoy con la clasificación para la Carrera del Millón de Reales. MOTO GP El español Pol Espargaró (KTM) se quedó con su primera pole position en el MotoGP en el Red Bull Ring de Austria. Segundo se ubicó Takaaki Nakagami (LCR Honda) y tercero, Johann Zarco (Esponsarama Racing), quien deberá largar hoy desde boxes por una sanción tras el accidente del fin de semana pasado. La final se disputará desde las 9.00 (hora argentina). LOS BUCKS, AL FRENTE Milwaukee Bucks (dueño del mejor récord de la Conferencia Este) pasó al frente en su serie frente a Orlando Magic (8º): ayer se impuso 121-107 y de esa manera se adelantó 2-1 después de haber perdido el primer juego. Por su parte, Miami Heat amplió su dominio ante Indiana Pacers: este sábado volvió a derrotarlo y lidera 3-0 el duelo entre ambos. En tanto, en el Oeste, Los Angeles Clippers (con 36 puntos de Kawhi Leonard) venció 130-122 a Dallas Mavericks y revirtió la serie que ahora lidera 2-1. VOLVIÓ EL CIRCUITO Ayer comenzó el cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati (que se disputa en New York por la pandemia de coronavirus), jornada que marcó el regreso del primer nivel del ATP Tour. Entre otros, ganaron Andy Murray, Kevin Anderson, Felix Auger Aliassime, Borna Coric y Reilly Opelka. El argentino Diego Schwartzman, único argentino que es parte del main draw, debutará hoy frente al noruego Casper Ruud. DEPORTES HABILITADOS El Gobierno bonaerense detalló los deportes individuales que se podrán realizar a partir del lunes, de acuerdo a los protocolos de cada uno y únicamente en espacios abiertos dentro de polideportivos o instituciones deportivas: tenis, paddle (ambos en modalidad single), natación en aguas abiertas, canotaje, yachting, remo, golf, skateboarding, preparación física individual con entrenador personal (en instituciones deportivas), deportes ecuestres, ciclismo con circuito (en velódromo), BMX, patín carrera, patín artístico (en espacios abiertos), surf, pesca deportiva (en clubes de pesca), tiro deportivo, bádminton y tenis de mesa (single). Por tratarse de deportes pertenecientes a confederaciones, asociaciones, fundaciones o federaciones, la Jefatura de Gabiente aclaró que "podrán desarrollarse sin la presencia de profesores/as, instructores/as y entrenadores/as"; aunque exige para quienes realicen prácticas amateurs (no federadas) "la asistencia de un profesor".



Breves: Deportivas

23 de Agosto de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar