Tras la habilitación sanitaria y con los protocolos establecidos se pudo retomar la actividad en aguas del Paraná y también en canchas de tenis, por ejemplo. Historias locales de una jornada que se hizo esperar más de cinco meses. "El sábado ya tenía preparado el bolso". En apenas siete palabras, el remero Gustavo Bragán (53 años) logró graficar la ansiedad que acumulaban aquellos deportistas que a partir de ayer pudieron volver a practicar su actividad. Y sin saber que, además, este lunes los esperaba con una jornada radiante, de sol pleno y temperatura ideal. "Fue una sensación muy linda poder volver al agua después de cinco meses. Fue una locura: estaba como nene con chiche nuevo, me quería quedar arriba del bote, no me quería bajar", agregó "el Pela", quien durante la cuarentena pudo entrenarse en el remoergómetro. "Es un simulador muy eficaz, porque reproduce el 90% de los movimientos que uno hace arriba del bote, pero no te da la soltura que te da el agua, por eso pensé que me iba a acalambrar después de varias remadas. Pero me parece que toda la fuerza que quedó contenida en estos cinco meses estaba ahí. Me sentía para correr la Zárate-Tigre de un tirón", detalló con LAD entre risas sobre este reencuentro con el río Paraná. Sin embargo, en su caso, la alegría no fue completa: por cuestiones de protocolo no pudo compartir bote con su mujer, a pesar que conviven diariamente. "No tiene lógica alguna. Incluso, en el doble par la tengo sentada a más de metro y medio de distancia". Así, Vanesa se quedó sin poder remar ayer, una situación que remediarán desde hoy, luego de conseguir otro "parcito". Entonces, Gustavo y Vanesa comenzarán a entrenar de manera conjunta para tratar de llegar a ese objetivo que se habían propuesto a principios de año: "Correr nuestra primera regata de travesía juntos". No será el único desafío del "Pela" para lo que se viene, dado que en septiembre de este 2020 se iba a correr, por primera vez de manera oficial, "La Campanita", la regata de remo travesía que él impulsó, gestionó y coordinó para el Campana Boat Club. "Nos preparemos con más fuerza para este hito que quedará para el año que viene", afirmó ayer. Ahora, la realidad marca que, después de cinco meses sin posibilidades, es tiempo de disfrutar cada remada sobre el agua. Para más adelante quedará el retorno a la competencia y todo lo que la rodea: "En remo travesía, en una regata no solo se compite, sino que se comparten un montón de cosas, hay mucha camaradería. Se extraña un montón, desde los preparativos hasta el tercer tiempo", cierra con nostalgia. Quien también volvió ayer a las aguas del río Paraná en la ribera del Campana Boat Club fue Nahuel Giovinazzo, referente de la Escuela de Stand Up Paddle de la institución: "Quiero agradecerles a todos los que se involucraron para que la vuelta al deporte sea posible. Volver a sentir el viento y las gotas de agua en la cara, el ruido del agua en la tabla. Son cosas simples que alegran la vida y dan salud", señaló en sus redes sociales, donde también se tomó con humor su estado tras cinco meses de inactividad: "Mi remada volvió a fase 1, jajaja". Lejos del agua, pero con las mismas sensaciones, Santiago Di Virgilio (32 años) volvió a pisar el polvo de ladrillo y a empuñar la raqueta en las canchas de Zona Tenis. "Fue muy lindo. Después de cinco meses fue respirar otro aire. Solo estaba haciendo caminatas y un poco de bici, pero nada se compara con volver a sentir la pelota en el encordado", cuenta en diálogo con LAD. "Lo disfruté más que en otras oportunidades. Fue la felicidad de reencontrarme con algo que hago desde muy chico. Era un vacío grande que no se llenaba con otras actividades como mirar series o películas. Para muchos, el deporte es nuestro cable a tierra", agregó. Después de tanta inactividad, Santiago imagina que aparecerán "algunos dolores en los brazos" en las próximas horas. "Nunca frené tanto", aclara. Es que empezó a jugar tenis en el Club Ciudad de Campana a los 5 años; compitió en alto nivel hasta los 25; y luego fue profesor y entrenador durante casi ocho años. Ayer, tras cinco meses de espera, regresó a las canchas, "sin vestuario, con pelotas marcadas y manteniendo la distancia" con el compañero-rival de turno, tal como impone el protocolo. Poco importó: "Poder volver fue una alegría enorme", remarcó.



NAHUEL GIOVINAZZO, REFERENTE DEL STAND UP PADDLE LOCAL, VOLVIÓ A SUBIRSE A LA TABLA: “SENTIR EL VIENTO Y LAS GOTAS DE AGUA EN LA CARA SON COSAS SIMPLES QUE ALEGRAN LA VIDA Y DAN SALUD", SEÑALÓ.





GUSTAVO BRAGAN SE REENCONTRÓ CON LOS REMOS Y EL PARANÁ: “FUE UNA LOCURA: ESTABA COMO NENE CON CHICHE NUEVO, ME QUERÍA QUEDAR ARRIBA DEL BOTE, NO ME QUERÍA BAJAR", REVELÓ.





SANTIAGO DI VIRGILIO (32 AÑOS) JUEGA AL TENIS DESDE LOS 5. AYER, TRAS CINCO MESES SIN PODER HACERLO, ASEGURÓ QUE LO DISFRUTÓ “MÁS QUE EN OTRAS OPORTUNIDADES". LOS HABILITADOS Según informó el Gobierno bonaerense, los deportes individuales que se pueden realizar desde este lunes, siempre de acuerdo a los protocolos de cada uno y únicamente en espacios abiertos dentro de polideportivos o instituciones deportivas, son: tenis, paddle (ambos en modalidad single), natación en aguas abiertas, canotaje, yachting, remo, golf, skateboarding, preparación física individual con entrenador personal (en instituciones deportivas), deportes ecuestres, ciclismo con circuito (en velódromo), BMX, patín carrera, patín artístico (en espacios abiertos), surf, pesca deportiva (en clubes de pesca), tiro deportivo, bádminton y tenis de mesa (single).

