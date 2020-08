P U B L I C



Mario Novak, de 78 años, fue encontrado calcinado en el fondo de su casa. Todo indicaría que fue un suicidio. Este domingo cerca del mediodía, una sobrina de Mario Novak, pasó por el frente de su casa y tuvo un mal presentimiento. Llamó a la puerta del frente, que estaba en parte chamuscada, y al escuchar sólo los ladridos del perro, decidió intentar por el fondo de la propiedad de Alberti al 800, a metros de Iriart. Fue entonces que la mujer rodeó la casa y vio el cuerpo irreconocible, casi totalmente calcinado. Era su tío de 78 años, quien vivía solo y era bastante ermitaño según explicaron a la prensa algunos curiosos que se acercaron a preguntar qué pasaba. Si bien se encuentra en el casco céntrico de la ciudad, la casa no tiene propiedades ocupadas a su alrededor, ni en frente, donde hay un galpón. Dadas las características de Novak, quien además ya habría tenido otros episodios con fuego para desmalezar los alrededores, los vecinos no notaron su ausencia ni nada en particular que les llamara la atención. Cuando llegó el móvil del Comando Patrulla asignado a la zona 4 llegó al lugar, los uniformados dieron aviso a Policía Científica y a la UFI 2. Aparentemente, no se habrían encontrado indicios de violencia ni rastros que vinculen el hecho con terceros, por lo cual la primera hipótesis que manejaban las autoridades es la de suicidio. En la ocasión se rescató al perro que estaba encerrado en la casa. Quedó en custodia de la sobrina de Novak, quien se comprometió a cuidarlo y eventualmente encontrarle un nuevo hogar.

Novak vivía solo en Alberti al 800. Lo encontró una sobrina, quien dio aviso a la policía.



Macabro hallazgo en Alberti al 800

