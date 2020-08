INCENDIO EN EL MONTE Más de 150 personas debieron ser evacuadas por un incendio forestal que se registraba cerca de la localidad cordobesa de Capilla del Monte, en el departamento de Punilla, en la zona el cual era descrito por las autoridades como "descontrolado". Según informó el intendente de esa localidad de 20 mil habitantes, Fabricio Díaz, se trata de habitantes de Capilla del Monte y la vecina localidad de Charbonier, en la zona norte de Córdoba y a más de cien kilómetros de la capital provincial. Entre 14 mil y 18 mil hectáreas productivas quedaron consumidas por el avance del fuego. El domingo, en respuesta a los pedidos del gobierno de Juan Schiaretti, el Ministerio de Seguridad de la Nación envió tres aviones hidrantes y un helicóptero para combatir los incendios que se extienden a lo largo de 25 kilómetros en las sierras, desde Cosquín hasta Santa María de Punilla. UNO BAJA, EL OTRO SUBE El dólar blue dio un respiro en el inicio de la semana al registrar una baja de un peso y cotizar a $137, pero en el mercado minorista la divisa que tiene recargo de 30% avanzó 16 centavos y operó a $101,30. Según fuentes privadas del mercado cambiario, el Banco Central tuvo tras su intervención en la plaza habría tenido un leve saldo positivo, tras la pérdida de u$s 20 millones del viernes. De acuerdo con los promedios que diariamente publica la entidad monetaria, el dólar minorista cerró a $72,96 para la compra y $77,92 para la venta, que con el impuesto PAIS trepa a $101,30. Por la persistente suba de precios y ante la incertidumbre económica, los ahorristas aumentaron el volumen de compras de los u$s 200 que tienen habilitado por mes. En el circuito paralelo, el dólar dio un respiro y cedió este lunes un peso, luego de acumular la semana pasada un incremento de $6 y cerrar a $138. MEJOR MAYORISTAS Las ventas por cantidades en supermercados cayeron 1,5% interanual en junio mientras que en los autoservicios mayoristas aumentaron 5,8%, en la misma comparación, informó el INDEC. En los centros de compras, que enfrentan restricciones por la emergencia sanitaria, las ventas constantes en junio cayeron un 88,6% respecto de igual mes del 2019. A precios corrientes, es decir incorporando el impacto de la inflación de precios las ventas en los supermercados llegaron a $78.330,3 millones, que representaron un incremento interanual del 43,8%. En los autoservicios mayoristas la facturación a precios corrientes alcanzó a los $ 13.366,6 millones de pesos, lo que representó un incremento del 50,9%, respecto de junio del año anterior. DINHO LIBRE El ex futbolista Ronaldinho recuperó la libertad en Paraguay, tras haber pasado detenido cinco meses por utilizar un pasaporte falso, y ahora habrá que ver si los rumores de su llegada a Gimnasia y Esgrima La Plata se concretan. El campeón del mundo con la Selección brasileña en el Mundial de Corea/Japón 2002, de 40 años, estuvo cinco meses detenido en Paraguay y ahora la Justicia le impuso una multa de 90 mil dólares "en concepto de reparación por daños sociales". El juez de garantías de Asunción, Gustavo Amarilla, aceptó en audiencia preliminar la suspensión condicional del proceso por el que estaba imputado el ex jugador del Barcelona y París Saint Germain, entre otros. El dinero que deberá pagar "Dinho" se repartirá entre un centro médico de Asunción (60.000 dólares) y un proyecto social (30.000), que serán determinados por la Justicia. VA POR LA RE El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue nombrado en la Convención Republicana de Charlotte para buscar su reelección en las elecciones del próximo 3 de noviembre, en las que tendrá como contendiente al demócrata Joe Biden. En lugar de concentrar a miles de personas, solo asistieron al evento los 336 delegados en el centro de convenciones de la ciudad de Carolina del Norte para minimizar la posibilidad de contagios de Covid-19. Mike Pence también será el candidato a la vicepresidencia. Se espera una campaña dura, en la que los demócratas centrarán sus acusaciones contra el presidente en una pésima gestión de la pandemia, mientras Trump posiciona a Biden como un político ineficaz marioneta de la creciente ala izquierda de su partido.



Breves: Noticias de Actualidad

25 de Agosto de 2020

